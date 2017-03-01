黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀

2017-03-01 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席將於5月20日改選，黨中央最新統計，一般黨員人數突破10萬人，超過黃復興的9萬人，黨內解讀，黃復興在今年黨主席改選中影響力逐漸削弱。

《聯合報》報導，國民黨中央2月24日最新統計，具投票資格的黨員總數為36萬8389人。已繳費的一般黨員有10萬402人，黃復興黨員數則是9萬994人，新徵及回復黨籍的黨員合計有6萬783人。

報導指出，黨內分析，包括一般黨員、新徵及回復黨籍，以及新增加的免繳黨費黨員，這3大塊的選舉人數，都已超過或逼近黃復興的選舉人數，地方型和自主型的一般黨員，將成為這場選戰的關鍵主力。