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「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長

周刊報導，蔡英文日前急召行政院長林全、警政署長陳國恩密商，打算「以警治軍」追查清泉崗染毒案。（資料照，記者劉信德攝）

2017-03-01  07:24

〔即時新聞／綜合報導〕空軍清泉崗基地染毒風波震驚各界，國防部長馮世寬前天宣布提供獎金，希望各界舉發。周刊報導，清泉崗毒品案讓政府高層震怒，總統蔡英文23日晚間急召行政院長林全、警政署長陳國恩密商，打算祭出「以警治軍」手段，隔天陳國恩就下達掃毒令，據傳林全有意內閣改組，這次陳國恩查緝清泉崗毒品案，可說是官位保衛戰！

《周刊王》報導，23日密會中，小英臉色凝重，至少對陳國恩問了三次為何毒品氾濫如此嚴重？還流入管制森嚴的軍事重鎮？當下要陳國恩對全面掃毒有所作為，也協助抓出清泉崗藥頭。隔天陳國恩就下達擴大掃毒令，同時中部檢警也聯手辦清泉崗丟毒案，不全依靠憲兵隊，顯現「以警治軍」態勢。

報導提到，據傳林全最近有意內閣改組，陳國恩雖在台鐵爆炸案、一銀盜領案等重大刑案上表現受到肯定，也獲基層支持，但民進黨的派系問題，也影響他的位置去留。報導還提到林全的新署長口袋人選，包括北市警局長邱豐光、高市警局長陳家欽和警察大學校長刁建生等人。

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