| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中亞塔吉克驚傳6.0地震 暫無傷亡傳出
 首頁 > 政治

「8百壯士」上街頭 榮總醫護被要求24小時待命

2017-02-28  21:28

〔即時新聞／綜合報導〕退伍軍人發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立法院前輪班抗議，傳出台北榮總接獲退輔會行文，要求組成24小時待命的專案小組，隨時照顧「8百壯士」，讓榮總員工直批浪費醫療資源。

據《三立新聞》報導，榮總員工爆料，退輔會行文要求榮總成立0221專案小組，讓醫護人員24小時待命，接到通知時立刻前往立法院支援，甚至動員內外科等8個單位的資深醫師，並由護理站協助總務處準備救護車，醫護人員批評此舉浪費醫療資源。

對此，退輔會就醫保健處處長羅慶徽回應表示，的確有要求榮總進行編組準備，不過一兩天後發現抗議現場情況並不嚴重，已經將編組取消。

廣告
  • 退伍軍人發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立法院前輪班抗議，傳退輔會要求台北榮總組專案小組24小時待命。（資料照，記者鄭鴻達攝）

    退伍軍人發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立法院前輪班抗議，傳退輔會要求台北榮總組專案小組24小時待命。（資料照，記者鄭鴻達攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 八百壯士 台北榮總 年金改革 抗議 退輔會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：「8百壯士」上街頭 榮總醫護被要求24小時待命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.