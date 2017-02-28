「8百壯士」上街頭 榮總醫護被要求24小時待命
2017-02-28 21:28
〔即時新聞／綜合報導〕退伍軍人發起「8百壯士捍衛權益行動」，在立法院前輪班抗議，傳出台北榮總接獲退輔會行文，要求組成24小時待命的專案小組，隨時照顧「8百壯士」，讓榮總員工直批浪費醫療資源。
據《三立新聞》報導，榮總員工爆料，退輔會行文要求榮總成立0221專案小組，讓醫護人員24小時待命，接到通知時立刻前往立法院支援，甚至動員內外科等8個單位的資深醫師，並由護理站協助總務處準備救護車，醫護人員批評此舉浪費醫療資源。
對此，退輔會就醫保健處處長羅慶徽回應表示，的確有要求榮總進行編組準備，不過一兩天後發現抗議現場情況並不嚴重，已經將編組取消。
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