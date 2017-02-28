還原同志團體座談對話 府：擔心造成Vincent壓力

2017-02-28 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕同志廣播「真情酷兒」主持人Vincent日前透露，總統蔡英文在與同志團體座談時，面對著他說「你這一生不一定等的到同志婚姻」，總統府事後公開現場文字紀錄，否認總統在當天有這樣的發言。而今日總統府發言人黃重諺表示，在處理此事時，相當擔心會不會對Vincent造成壓力。

黃重諺今天上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時透露，看到Vincent的臉書發言感到很震驚，因為當天他也在場，印象中場面很溫馨，所以當下就請幕僚再三確定，當天有沒有這樣的發言。

黃重諺表示，身為發言人的他，當天發新聞稿前，有請Vincent的朋友知會他，因為「這是一個很困難的過程」，公布逐字稿後，他也是整晚睡不好，擔心這樣的作法會給Vincent帶來很大的壓力，他和處理這件事的幕僚一直到2、3點都在Line溝通，蔡總統在過程中打電話給他2次，擔心Vincent會因此覺得傷心、挫折。