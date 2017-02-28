韓國瑜嘆台灣「鬼混20年」 只剩竹科一處產業
2017-02-28 20:03
〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席參選人韓國瑜今晚南下高雄左營與輔選志工餐敘。他致詞時感慨台灣「鬼混了20年」，如今只剩新竹科學園區一處產業，並強調如果他能當選黨主席，會盯著立委督促行政院全力推動第二、第三產業，分別是航空城與觀光醫療。
韓國瑜笑說，大家多以為他只是個賣菜的，賣久了就出來選黨主席，其實他是有準備的，平常就很關心各個議題，才有航空城跟觀光醫療的想法。
他解釋，航空城不是只有桃園，還應包括高雄跟花蓮，桃園要推轉運跟金融、高雄可結合愛情與婚姻、花蓮應連結身心靈的放鬆。
觀光醫療部分則以閒置的三軍總醫院為例，可規劃為台灣最好的護士學校，專司培育優質護理人員，再搭配整體醫療資源發展醫療觀光，屆時可以像豬肉攤的掛牌價一樣，不同的癌症治療有一定的優惠價碼與品質保證，吸引外國患者來台灣就醫。
韓國瑜指出，如果有機會領導國民黨，希望把意識形態降到越低越好，把真正的建設拉到越高越好，不要再被這些華麗口號、虛無飄渺把國民黨整個綁住，要扎扎實實的做，讓人家肯定國民黨。
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