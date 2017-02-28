總是，有夢…！ 他為228冤魂朗讀1首台語詩
2017-02-28 20:18
〔記者劉曉欣／彰化報導〕「春天，佇歷史的風中 總是，淡薄仔淒涼」這是彰化縣詩人陳胤，用台語寫下「風中百合」的詩作，送給228事件的70歲冤魂，今天由陳胤在追思會上親自朗讀！
陳胤說，今年是228事件的70週年，他想用台灣本土語言來寫詩，他期待越多的真相公開，就像他的詩作所寫「定著有風 烏雲才會拍散」，「總是，有夢....」
彰化縣今天鹿港文武廟廣場舉行「228和平紀念日活動」，現場展出相關資料，邀請受難者與家屬到場，由縣長魏明谷親自送上花束致意，詩人陳胤則在音樂聲中，朗讀他追念228事件的台語詩作。
魏明谷致詞時強調，紀念228不是要紀念仇恨，而是要記取歷史的教訓，讓族群能夠融合與和解；228事件是威權統治者來迫害人民，引起反抗，在民主自由的國家是不可能發生這樣的事情，台灣人應該珍惜台灣自由民主制度。
魏明谷表示，彰化縣將把北斗郡守官舍作為全縣第一個228紀念館，展出相關史料與文物，透過展覽還原歷史的面貌。
228事件受難者林才壽說，他是受難者，也是受難者家屬，事發當時他只是個22歲青年，如今頭髮都白了，時間過得很快。
林才壽說，當時他是自衛隊成員，因為向軍方借武器，被誤會是用武力搶奪武器，被以「內亂罪」判死刑，還好有時任自衛隊長、前縣長吳榮興出面作證，才改以妨害秩序，判刑1年2個月，但在這段期間，全家都為了替他減刑，散盡了家產；林才壽說到往事，語帶哽咽，同時也強調，願意提供相關史料給紀念館，見證這段歷史。
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