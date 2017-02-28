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大園工業區蔣介石銅像 遭潑紅漆、寫上「屠夫」

2017-02-28  19:38

［記者陳昀／桃園報導］228事件70周年，全台各地拆除蔣介石銅像的聲浪四起，位於大園區的經濟部工業局大園工業區服務中心前，一座蔣介石銅像遭潑紅漆，並寫上「屠夫、228兇手」等字眼，今天有網友PO上《爆政公社》，引發討論，警方表示，這是2月26日深夜發生的事，27日早上管理單位已清理乾淨，警方也已調閱路口監視器，正全力追查。

警方說，27日早上獲報後前往，發現銅像遭潑紅漆，研判潑漆者是26日深夜所為，已立即調閱附近路口監視器，並加強巡邏，會積極追查。

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  • 經濟部工業局大園工業區服務中心前的蔣介石銅像遭潑紅漆。（擷取自爆政公社）

    經濟部工業局大園工業區服務中心前的蔣介石銅像遭潑紅漆。（擷取自爆政公社）

  • 經濟部工業局大園工業區服務中心前的蔣介石銅像遭潑紅漆。（擷取自爆政公社）

    經濟部工業局大園工業區服務中心前的蔣介石銅像遭潑紅漆。（擷取自爆政公社）

  • 經濟部工業局大園工業區服務中心前的蔣介石銅像遭潑紅漆。（擷取自爆政公社）

    經濟部工業局大園工業區服務中心前的蔣介石銅像遭潑紅漆。（擷取自爆政公社）

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相關關鍵字： 228 228事件 大園工業區 蔣介石銅像
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