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高雄眷村拜票 吳敦義：老蔣總統「功大得不得了」

2017-02-28  19:18

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前副總統吳敦義今天說，老蔣總統在二二八事件、白色恐怖時期確實有要負的責任，但其功與過要留待歷史驗證，且「他的功大得不得了」，現在去清算鬥爭不會講話的老蔣總統，並不公平。

吳敦義下午參加高雄海勝、果貿里眷村座談會，為黨主席選舉衝刺，他抵達現場時有人高喊：「總統好！」他則急著糾正：「是前副總統啦！」

他致詞時細數從政經歷，大談擔任高雄市長、行政院長任內政績，還說當黨秘書長時國民黨贏回國會第一大黨，三個月後馬英九當選總統，意有所指地說，選黨主席要看他之前做的事，「這是做好黨主席最重要的保證」。

吳敦義期許能帶領國民黨贏回政權，終結清算鬥爭，他話鋒一轉說，老蔣總統（蔣介石）對國家有很大貢獻，如贏得八年抗戰、光復台灣，實施三七五減租、耕者有其田，讓大家有錢，民國四十年就辦理縣市長選舉，讓大家熟悉地方自治，九年國教讓老百姓有知識，獨裁者巴不得老百姓沒錢、沒民主法治經驗、沒知識，但老蔣總統讓大家有錢、有知識、有民主法治經驗，對台灣有長程貢獻。

今天是二二八紀念日，中正紀念堂休館。吳敦義說，不能把二二八、白色恐怖責任集中在老蔣總統身上，連陳水扁都不敢鬥爭他，紀念品照樣賣，「蔡英文女士」可能政績不佳才會如此。

吳敦義批評「一例一休、萬事皆休」及同婚政策，還引述蔡英文總統「勞工是我心裡最軟的一塊」說法，直說：「夭壽，聽了很肉麻，」選前講肉麻話，選後勞工有困難去找她，卻反要他們去找老闆解決，還對記者說她是公親怎麼變成了事主？這種講話不算話、騙人的，不是好總統。

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  • 吳敦義在眷村座談會上表示，現在清算不會講話的老蔣總統並不公平。（記者洪臣宏攝）

    吳敦義在眷村座談會上表示，現在清算不會講話的老蔣總統並不公平。（記者洪臣宏攝）

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