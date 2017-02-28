洪秀柱、詹啟賢台南拜票 談228完全不同調
2017-02-28 18:36
〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席之爭，競爭者洪秀柱、詹啟賢今天不約而同到台南地區旋風拜票、拚場，尤其是眷村票兵家必爭的北區大道新城，洪、詹兩人先後只差幾分鐘到場，避掉碰面尷尬狀況，黨地方議員、里長等意見領袖也先後拉起兩人的手高呼當選黨主席！形成來者通通支持的有趣場景。
曾任二二八基金會董事長的詹啟賢認為，二二八事件是台灣的歷史悲劇，撕裂族群與對立，當時政府要負很大責任，此悲劇不能重演，也需要查明真相，讓大家坦然面對、向前看，促成社會和諧，不再成為台灣政治對立的議題。
洪秀柱則批執政黨根本無意查明二二八真相，是利用二二八要消滅國民黨，製造分化、對立，令人可恥；她請大家不要忘了國民黨來台後對台灣政治穩定、經濟發展的貢獻，也請大家給國民黨機會與信心，讓國民黨再站起來，新當選的主席能完成世代交替任務。
詹啟賢在市議員盧崑福服務處受訪指出，十三年前的三一九槍擊案，因他最近參選黨主席又被搬出來討論，就他個人醫學專業、臨床判斷，當時扁、呂兩人到院時身上確有傷口，且可能是槍擊造成的傷勢。
詹啟賢表示，明天在黨中常會上，他會對此案就個人與奇美醫院部分做專案報告，接受全體中常委詢問，這份報告會做成黨的歷史紀錄、存放在黨中央。
他強調，當年扁、呂被送進奇美醫院後，醫護人員檢視兩人身上確有傷口，但傷勢不嚴重，很快做處理，臨床上合理推測這傷口可能是槍傷，但這個判斷不算是法定證據，傷口結論須由專業法醫鑑定，過去、現在到未來，他都會這麼說。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 追求228真相新計畫啟動 促轉條例列優先法案
- 花蓮228追思會 受難遺族籲撤除慈湖駐衛警
- 宜縣用「一半」追思228 盼找回全部的正義
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 張智成《瘀青》忍傷 籲正視霸凌家暴
- 全台首座 土地公文化館開館
- 王姚戀4年情斷 命理師：不可能復合了
- 去月球旅遊！ 太空觀光船明年發射
- 學生製作家譜 分享家族故事
- 奧斯卡開門笑迎觀光客亂入 主持人狂戳川普
- MLB》力拚重返大聯盟 李振昌登板中繼1局飆2K
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤
- SBL「數據王」 全遭洋將攻佔
- 都蘭部落自主宣告傳統領域 公私有地禁擅自開發
- 走踏228路徑 民團促政府釐清真相
- 女兒成民宿之花 王仁甫大吃飛醋
- NBA》仍想回歸？波許：一直都有在準備
- 木棒聯賽》最終戰拚了 黃子軒腳傷照上
- 社論》祖國就在當下站立之地
- NBA》豪哥再度插花演美劇 造型演出大突破
- 新型毒品長這樣… 你我的童年回憶被毀了
- 高雄市大樹區 明起至19日分段停水
- 我們1家都是國標舞金牌選手
- 李毓芬王思平見休傑克曼 還跟著喝這瓶
- 阿嬤被詐114萬 感恩還剩86萬
- MLB》洋基最貴野手低潮2年 坦言可能被打入冷宮
- 經典賽》台灣隊神戶移訓第2場練習賽 江少慶先發
- 〈廢核救家園〉政府不好好面對核廢 就會被亂拋核廢
- 星國國防部系統遭駭 調查指攻擊者非一般駭客
- 台人陳屍泰飯店泳池 駐泰代表處協助家屬處理後事
- 台日對抗賽》第二戰王牌對決 鄭凱文力抗菅野智之
- 哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥
- 南韓早知金正男恐遭暗殺 傳國情院去年已示警
- 學者︰蔣介石派精銳師屠殺 228最大元凶
- 累「趴」了！男開車停等紅燈昏睡 警查獲毒品
- 電線電纜地下化 竹市香山、南寮地區風災停電有解
- 雲林228馬拉松 2600人為和平自由而跑
- 《奧斯卡紅毯》 妮可「金」女神 蜜雪兒糗撞衫
- 3310重現江湖 台灣恐不來電
- （影音）梁詠琪愛女2歲生日 狂飆英文邀請Elmo來派對
- 「黑寡婦」思嘉紅毯受訪暴怒：這什麼荒謬問題？
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洪秀柱、詹啟賢台南拜票 談228完全不同調
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分