洪秀柱、詹啟賢台南拜票 談228完全不同調

2017-02-28 18:36

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席之爭，競爭者洪秀柱、詹啟賢今天不約而同到台南地區旋風拜票、拚場，尤其是眷村票兵家必爭的北區大道新城，洪、詹兩人先後只差幾分鐘到場，避掉碰面尷尬狀況，黨地方議員、里長等意見領袖也先後拉起兩人的手高呼當選黨主席！形成來者通通支持的有趣場景。

曾任二二八基金會董事長的詹啟賢認為，二二八事件是台灣的歷史悲劇，撕裂族群與對立，當時政府要負很大責任，此悲劇不能重演，也需要查明真相，讓大家坦然面對、向前看，促成社會和諧，不再成為台灣政治對立的議題。

洪秀柱則批執政黨根本無意查明二二八真相，是利用二二八要消滅國民黨，製造分化、對立，令人可恥；她請大家不要忘了國民黨來台後對台灣政治穩定、經濟發展的貢獻，也請大家給國民黨機會與信心，讓國民黨再站起來，新當選的主席能完成世代交替任務。

詹啟賢在市議員盧崑福服務處受訪指出，十三年前的三一九槍擊案，因他最近參選黨主席又被搬出來討論，就他個人醫學專業、臨床判斷，當時扁、呂兩人到院時身上確有傷口，且可能是槍擊造成的傷勢。

詹啟賢表示，明天在黨中常會上，他會對此案就個人與奇美醫院部分做專案報告，接受全體中常委詢問，這份報告會做成黨的歷史紀錄、存放在黨中央。

他強調，當年扁、呂被送進奇美醫院後，醫護人員檢視兩人身上確有傷口，但傷勢不嚴重，很快做處理，臨床上合理推測這傷口可能是槍傷，但這個判斷不算是法定證據，傷口結論須由專業法醫鑑定，過去、現在到未來，他都會這麼說。