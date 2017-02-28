三姓公廟紀念228 李進勇：有被害人沒凶手

2017-02-28 18:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕228事件今年滿70週年，民進黨雲林縣黨部在虎尾三姓公廟前廣場舉辦228紀念音樂會，縣長李進勇轉述228被害人遺屬說法，指228有被害人卻沒有元凶，真相未完全揭露，還有待後人繼續努力。

李進勇表示，日前在古坑綠色隧道公園228紀念碑前接待被害人遺屬訪問團時，遺屬感嘆表示，228已過70年，至今還是只有被害人卻沒有元凶，真相未能完全揭露，希望未來能繼續追查真相，還原當年事實，儘速公布加害者和元兇，落實轉型正義，更期許台灣和平。

立委劉建國也表示，「三姓公廟」中祭祀的顧尚泰，原本是個西醫，在228事件發生後從台中南下支援，用生命及行動力反抗暴政，這段悲情及悲哀的歷史後人多不得而知，顧尚泰的堂弟顧烱吉今天將其遺書影本送至三姓公廟，才讓我們知道先賢先烈的犧牲；劉建國並在現場朗誦遺書，字字血淚，令人動容。

音樂會後，包括縣長李進勇、立委劉建國、副議長蘇俊豪等人，分別向三姓公廟3名義士獻花、上香，過程哀戚。