228事件70週年 95歲受難者曾仲影現身追思會

新北市長朱立倫（左）向現年九十五歲二二八事件受難者曾仲影（右）致意。（記者李雅雯攝）

2017-02-28 18:03

〔記者李雅雯／新北報導〕今天是二二八事件70週年紀念，新北市政府在三重區二二八和平公園舉辦追思，新北市長朱立倫代表獻花、致詞；現年95歲的二二八受難者曾仲影也現身會場，他說，現在偶爾仍會想到過去的事，「都過去了」。

朱立倫抵達會場時先向受難者、受難者家屬握手致意，接著默哀、獻花。他在致詞時強調，二二八事件造成台灣社會傷害和先人不幸犧牲，這段歷史不能被忘記，從中記取教訓，讓每一個世代、族群都了解「民主」、「和平」、「相互尊重」的重要性；現在的台灣社會有許多新住民、新移工，每位為這塊土地犧牲奉獻的台灣人和新台灣人都應以謙卑、平等的態度，互相包容、尊重。

新北市二二八總會理事長洪顯詔提到，記取二二八事件教訓，讓下一代年輕人知道這段歷史，追求和平與和諧，絕不讓悲劇再發生，這才是紀念二二八事件的真正意義和目的。

現年95歲的二二八受難者曾仲影，為知名作曲家、編曲家，也擅長做電影配樂，另也有導演作品。他也是二二八事件的歷史見證人，時任台灣廣播電台閩南語播音員的他，在二二八事件隔天接獲指令為行政長官陳儀翻譯談話。在後續的電台工作中被押走，被冠上「叛亂」罪名，扣上共產黨同夥帽子，矢口辯解否認下，仍以「妨礙秩序」罪名被捕入獄。

曾仲影說，被放出來後，沒有人敢收留我，巧遇任職劇團的老朋友後，獲邀加入，開始學起小喇叭，沒想到學得快也學得好，遂而開啟音樂創作路途。曾仲影為台語片《薛仁貴征東》、《苦戀》、《女性的仇人》和其他多部影片作曲、配樂；民國58年獲台視聘為「特約作曲人」，為熱門台視連續劇「青春鼓王」製作主題曲《一粒流星》；歌手冉肖玲暢銷歌曲《藍色的夢》曲子也出自他手；歌曲創作外，曾仲影也拍電影，《風雨中的燕子》、《魔女怪胎》都是其作品。

曾仲影說，現在偶爾還是會想到以前的事，不過都過去了，現在最大的興趣就是釣魚。