兼顧景觀與工程 蔣介石銅像遷出宜市中山公園

2017-02-28 17:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市中山公園內原有蔣介石與孫中山銅像，為兼顧公園內施做中山公園新護城河綠廊帶工程的進行與景觀美感，宜蘭市公所已將蔣介石銅像遷移至桃園慈湖陵寢，孫中山銅像則將交由宜蘭市中山國小接管，市公所表示，遷移兩座銅像一方面為了工程與景觀，一方面也是為了讓銅像有最好的安排。

「中山公園新護城河綠廊帶工程」從去年11月4日正式開工，預定工期240天，市公所爭取內政部營建署城鎮風貌型塑整體計畫，加上地方自籌款項，總經費共1600萬元，但公園內的蔣介石及孫中山銅像，剛好位在護城河河道，影響工程進行。

市長江聰淵表示，公園內的蔣介石與孫中山銅像常遭噴漆破壞，為了兼顧護城河的工程進行與當地景觀，並避免敏感的破壞事件再度發生，決定在228之前，平和移走，讓銅像有更好的安排，日前與桃園慈湖陵寢園方討論，決定在2月14日情人節當天，將蔣公銅像移入園區。

江聰淵說，至於孫中山銅像，則將在12日國父逝世紀年日前夕，移交給中山國小，現階段暫時放置在公所內的倉庫保存，這些的安排，一方面是尊重歷史遺物，一方面也能避免社會對立，決定遷移銅像與政治色彩及228事件本身無關。

至於縣內目前的蔣介石或孫中山銅像，則多數位於國中小校園內，縣府教育處表示，未來規劃將銅像移置桃園慈湖內，這是最妥善的處理方式，但因遷移需要運費，放入慈湖也需排隊登記，不可能馬上進行，校方如果需遷移，縣府會全力協助，但仍會尊重各個學校的意願與處理模式。