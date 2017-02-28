擁抱受難家屬 鄭文燦：70週年是族群融合的起點

2017-02-28 17:02

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府下午在蘆竹區228紀念公園，舉辦70週年紀念活動，受難者家屬代表、蘆竹鄉戰後第一任鄉長林元枝的三子林秀峰表示，感謝政府這幾年推動轉型正義，換來後代子孫的覺醒與自由，桃園市長鄭文燦也表示，這是國家最需紀念的日子，也是必須面對處理的問題，希望70週年能真正成為族群融合的起點，繼續向前。

林秀峰表示，過去那段日子，228受難者苦，受難者家屬更苦，幾乎都成為社會邊緣人，過去台灣人的人權是二等國民水準，但很多人習慣成自然，習慣自己被欺凌，但也有很多人不氣餒、繼續努力，追求台灣當時沒有的正義和人權，犧牲自己換來民主自由，以及如今的轉型正義，雖然慢了一步，但仍欣慰政府願意努力。

鄭文燦說，228事件是桃園、全台灣的傷痛，也是台灣作為一個國家，最應該紀念的日子及必須面對處理的問題，這一天不只家屬要懷念，也該讓更多人知道它的重要性，雖然228是外來政權壓迫的起點，但希望70週年能成為重生的開始，以及族群融合的起點。

負責撰述228受難者及家屬口述歷史的作家陳銘誠表示，紀念228應該一代一代傳承，讓新一代記取歷史教訓、珍惜得來不易的民主，同時撫平歷史傷痕，台灣才能繼續向前。

市府也邀請內壢高中學生代表青年學子參加紀念儀式，內壢高中學生林思伃代表致詞表示，希望這樣的歷史傷痛，能讓大家秉持和平寬容的精神重新凝聚，並牢記，無論任何立場，台灣人都是一家人。