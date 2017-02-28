巧！建國制憲及重返和平日228遊行 相遇「民權路」
2017-02-28 16:38
〔記者洪瑞琴／台南報導〕228受難烈士湯德章、主張百分百言論自由殉道鄭南榕，冥冥中有保祐？
今日各界舉辦228紀念日活動，市府與成大社團為紀念1987年228平反運動30週年，「重返1987遊行現場」活動，參照30年前鄭南榕發起首場平反228和平運動的遊行路線，於台南市街區再走一回。
另外由「阿扁聯誼會」主辦「哀悼228大屠殺70週年 台灣獨立建國 阿扁總統無罪 大遊行」，表彰湯德章英勇正義，並訴求制憲建國。
2支隊伍不同主辦單位各走各的市區遊行路線，前者是在中西區南門路假日花市出發，後者則從安平區228紀念公園出發，各選在下午2時28分，很巧合的在下午3時30左右，就在（民權路）與西門路口不期而遇，隔街彼此揮手加油，讓參加民眾格外興奮。
2支遊行隊伍也都選在民生路湯德章紀念公園演講。市府活動在公園內，另外「阿扁聯誼會」則在公園附近的台灣文學館戸外步道，都突顯228紀念日在這塊台南民主聖地的重要歷史地位。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 蔡英文、林義雄出席228追思禮拜 場外4民眾抗議
- 追究228歷史責任 林淑芬：為保護現在、未來的人
- 追319槍擊案 詹啟賢：臨床推測扁呂是受槍傷
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 台東「小富二代」揪團行善 今辦義賣會
- 連假最後1天 北返最好提早上路
- 輔大蔣介石銅像拐杖遭鋸斷 警方帶走4人
- 《中英對照讀新聞》Abraham Lincoln Best US President：Survey 調查：亞伯拉罕．林肯是最棒的美國總統
- 奧斯卡開門笑迎觀光客亂入 主持人狂戳川普
- 支持台灣自治 美前駐聯大使：川普應重談一中
- 避免對立 中正紀念堂每年228閉館
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤
- 台日對抗賽Live》則本昂大VS.王溢正 經典賽前試水溫
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 客運車與自行車擦撞 外籍女子左手壓輪下
- 鹿港福德宮 金元寶回娘家過爐
- 樹德科大開春大戲 《麥可傑克森-Is This It?》3/17登場
- 變成男友前先做愛 辣模：重點不在於大小...
- 基隆公義和平協會帶領 走讀228
- 鎖兒子手機遊戲 這名爸爸反而損失816萬元...
- 新型毒品長這樣… 你我的童年回憶被毀了
- 正妹被銀行行員拍背影 怒告「拍我內褲」遭打臉
- 慈濟宮慶祝文昌帝君誕辰 江啟臣送「三不」
- 毒殺金正男前 北韓砲決5高官
- 筌聖軟禁移工14年 影帝痛批：被雷打到秀逗了嗎
- 扯！公車轉個彎 整顆電瓶噴飛斷電
- 社大海廢社淨灘 日大學師生來觀摩
- 王軍凱豪撒70萬 全家出遊賺親情
- 「肯塔基雙塔不敵大三元怪物」 魏少驚世紀錄
- （台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- 馬：蔣當然有責任
- 金鋼狼接受度超廣！品嚐臭豆腐狂讚「它」更美味
- 機場捷運通車倒數計時 27日試乘人次爆量17萬
- 日月潭仍缺水 六蛙浮出水面
- 蘇格蘭脫英備戰 英鎊應聲走貶
- 《屏東首例》竹田傳禽流感 撲殺2255隻肉鴨
- 〈有話職說〉三個小改變，開會不討厭
- 姚明上任中國籃協主席 3大改革被官員一句話打槍
- 女高中生想買雞蛋煮飯 闖越鐵軌遭火車撞死
- 倫敦地鐵這7條路線 被爆座椅從沒清洗過
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：巧！建國制憲及重返和平日228遊行 相遇「民權路」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分