巧！建國制憲及重返和平日228遊行 相遇「民權路」

2017-02-28 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕228受難烈士湯德章、主張百分百言論自由殉道鄭南榕，冥冥中有保祐？

今日各界舉辦228紀念日活動，市府與成大社團為紀念1987年228平反運動30週年，「重返1987遊行現場」活動，參照30年前鄭南榕發起首場平反228和平運動的遊行路線，於台南市街區再走一回。

另外由「阿扁聯誼會」主辦「哀悼228大屠殺70週年 台灣獨立建國 阿扁總統無罪 大遊行」，表彰湯德章英勇正義，並訴求制憲建國。

2支隊伍不同主辦單位各走各的市區遊行路線，前者是在中西區南門路假日花市出發，後者則從安平區228紀念公園出發，各選在下午2時28分，很巧合的在下午3時30左右，就在（民權路）與西門路口不期而遇，隔街彼此揮手加油，讓參加民眾格外興奮。

2支遊行隊伍也都選在民生路湯德章紀念公園演講。市府活動在公園內，另外「阿扁聯誼會」則在公園附近的台灣文學館戸外步道，都突顯228紀念日在這塊台南民主聖地的重要歷史地位。

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