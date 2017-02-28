228資料該公開 柯P:不須太多情緒
柯文哲今天到二二八紀念公園參加二二八事件七十周年中樞紀念儀式，他與總統蔡英文參加儀式後到台北二二八紀念館參觀。（記者鍾泓良攝）
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天到228紀念公園參加228事件70周年中樞紀念儀式，他與總統蔡英文參加儀式後到台北228紀念館參觀。他首先到戶外廣場追思廊尋找祖父的名字，而他也在留下悼念布條，寫著「不再悲傷，不再仇恨，不再對抗。從此更和諧，更團結。」而當被問他致詞提到過去政府在228「只有受害者、沒有加害者」，柯回，資料該公開就公開，「但就是很平和、中立把這樣的資料公開」，不須要有太多情緒。
媒體詢問柯文哲剛剛致詞時是否有哽咽，柯說，「好啦，好啦！至少沒有哭出來就好！」當被問到過去曾說不再用悲傷方式度過228，但今年還是參加悼念儀式，他說，228從此不應只有悲傷、仇恨跟對抗，應是台灣社會更團結、和諧的日子，「這就是我們努力的目標。」
至於致詞時曾提到要在這一代結束仇恨，柯文哲表示，應先確定目標，「對我來講，放下就沒有仇恨了。」但媒體表示，柯文哲雖然認為要放下仇恨，但柯爸柯媽日前上節目時仍很多感觸，柯表示，對他的父親而言那是親生父親，而對自己來說壓力來自自己父親，不過時間久了，總是希望大家不要再悲傷。
而身具228家屬及市長雙重身分，媒體問柯文哲應盡哪些努力？柯文哲回應，他以比較平和態度在看待，「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作不僅是在兩岸、藍綠，不同的意識型態去處理。」他也提到，自己過去的職業是醫生，對這些都比較寬容，覺得事情過去，「大家沒有共同的過去，但可以有共同的未來。」
柯文哲說，如果資料該公開就公開，「但就是很平和、中立把這樣的資料公開，這樣就好。」對他來講「沒有真相，就沒有原諒」，那就把真相公開，不須要有太多情緒。至於團體在外圍抗議，是否認為228成為政府騙選票的方式，柯文哲說，大家都有不同的過去，對一些人是騙選票，但對於受害者感受就不一樣。
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