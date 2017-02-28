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228事件暨林家祖孫受難 林義雄墳前致哀

2017-02-28  16:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］慈林教育基金會今年遵循往例，於228和平紀念日，舉辦「228事件暨林家祖孫受難」追思紀念活動，創辦人林義雄親自到慈林紀念林園致哀，追思失去的親人，活動邀請青年學子黃崇祐、林昕喆、張念翔、張念晴以及音樂創作者鄭智仁醫師，以音樂、詩文朗誦，追思紀念曾為台灣受難的前人們。

林宅血案自民國69年發生迄今已37年，當時林義雄60歲的母親林游阿妹及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均全被刺殺身亡，9歲長女林奐均則身受重傷，此案至今仍未偵破，已成懸案，為了緬懷家人及心志相同的228受難者，慈林基金會自民國95年起，每年228這一天，都會在慈林紀念林園舉行追思紀念活動。

今年的「228事件暨林家祖孫受難」追思紀念活動，除了林義雄，農委會主委林聰賢、立委陳歐珀、行政院僑務委員會副委員長田秋堇及宜蘭縣長吳澤成等人出席獻花致哀，結束後，青年學子黃崇祐、林昕喆、張念翔、張念晴以及音樂創作者鄭智仁，以音樂、詩文朗誦「台灣翠青」、「我愛台灣」等詩文歌曲。

林義雄本人沒有在活動現場致詞，也沒有任何對外發言，僅透過牧師黃崇祐代表致詞，黃崇祐表示，紀念228若只停留在分辨誰是受害者，誰是迫害者，而無法進一步由此出發，尋找台灣的新生命，將對不起那些曾因為有夢想而死去的人。

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  • 林義雄到林家墓園，追思37年前228林宅血案中喪生的母親及兩名雙胞胎女兒。（記者林敬倫攝）

    林義雄到林家墓園，追思37年前228林宅血案中喪生的母親及兩名雙胞胎女兒。（記者林敬倫攝）

  • 林義雄（左）與夫人方素敏（右）一同出席追思紀念活動。（記者林敬倫攝）

    林義雄（左）與夫人方素敏（右）一同出席追思紀念活動。（記者林敬倫攝）

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