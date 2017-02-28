張靜指司法官收賄 檢察官投書諷︰也是嫌疑人之一

2017-02-28 16:06

〔記者陳慰慈／新北報導〕司改會議委員、律師張靜日前投書指稱，「有5％至10％的法官或檢察官收錢」，引發司法院、法官協會、檢察官協會抗議，新北地檢署檢察官姜長志今投書網路媒體，諷張是「司法界的清潔劑」，不僅不應受懲戒，反值得珍惜、愛護，因曾任主任檢察官，代表張也是「5~10％貪污司法官」嫌疑人之一，應退出司改會議，待張將「5~10％司法界之屎」刨除後，才能推行出令人民信賴的陪審制度。

張靜昨開記者會聲稱，現在不方便提出具體名單，若屆時他被移送懲處，在懲處庭上會提出證據。

姜長志投書網路媒體「上報」指出，張靜身為受總統委託、由聲譽卓著的前大法官親自推薦、現任司法院長提名的司改委員，一定不可能在毫無證據的情況下，信口開河、無的放矢的指摘司法官貪污受賄，他必然有證據足以揭發、點出這「5~10％的不肖司法官」到底是誰？該給他時間，讓他幫忙挑出害群之馬，這是讓全國人民對司法重拾信心的重要契機

姜長志與帶嘲諷地表示，在司改委員張靜所指「5~1％的貪污司法官」尚未被揭露前，每一個司法官都難脫嫌疑，身為收賄嫌疑人卻參與改革會議，顯然不妥，甚至所做的一切偵查、審判作為，其正當性必受質疑「。3天也好、一個月也好、半年也罷，我們都應停下腳步，耐心等待張靜點名誰是『5~10％的不肖司法官』，調查屬實後立刻革除懲處，不該讓害群之馬尚窩藏於體系內，使陪審制蒙塵。」

姜長志呼籲，司法官代表即刻暫時退出司改會議，兩大司法機關更應審慎考慮全面暫停偵查、審判事務，靜待張靜與該協會協助打開天窗剷屎。