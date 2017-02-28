洪秀柱批賴清德「練肖話」 徐永明神回反嗆！

2017-02-28 16:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天為228事件70週年，台南市長賴清德上午出席追思活動時表示，「不必再期待外在的祖國，在民主台灣的土地上，無分彼此，建設和平公義的新國家。」沒想到被國民黨主席洪秀柱批評是「練肖話（台語）」。對此，時代力量立委徐永明在臉書粉絲團發文表示看法。

徐永明今天的發文表示，「賴市長致詞是大多數台灣人心中所望，卻引來洪秀柱痛批，『練肖話、濠洨』。洪秀柱的發言代表的是她對這段歷史、這塊土地的無知，228事件是一場許多台灣人民想要從中醒過來的惡夢，但國民黨人卻一直認為這單純只是大時代下的悲劇，『人民只能默默忍受』。這種要人民自認倒霉的心態，就是國民黨一直讓台灣人唾棄的原因。」

徐永明強調，「台灣歷經多次政黨輪替，好不容易克服官僚內部保守勢力的頑強抵抗，連一個僑委會檔案解密都要總統出聲，可見有多少『平庸的邪惡』在政府內掣肘228事件真相的釐清。但可惡的是，台灣人這麼努力找尋真相、反思歷史，只為從惡夢中脫離時，國民黨的政治人物不是冷嘲熱諷，就是認為這一切只是政治盤算，令人悲哀。」

徐永明直言，「正因為『轉型正義』這條路受到阻礙，我們才要往這條道路繼續前進，『促轉條例』立法、『中正紀念堂管理組織法』修正，以及未來『政治檔案法』立法，都是朝野可以共同努力的方向。作為一個政治人物，不應該犬儒，更不應該凡事政治算計。更何況，若台灣人歷經228這段充滿血的教訓，想追尋自我獨立，理所當為而已！」