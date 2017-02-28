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追求228真相新計畫啟動 促轉條例列優先法案

2017-02-28  15:49

〔記者李欣芳／台北報導〕228事件今天屆滿70週年，海內外擴大追思，蔡英文總統下午出席中樞紀念儀式宣布，會用最嚴謹的態度，來處理228事件的責任歸屬，她並表示，上週四為了讓228事件，以及過去白色恐怖時期的真相，能夠浮現。行政院也與執政黨立院黨團討論之後，將「促進轉型正義條例」列為本會期的優先法案。總統希望這項法案在本會期可以通過立法，表明這是在場家屬期盼的事，立法通過之後，就有一個獨立機關，來負責台灣轉型正義的工作。

總統說，她知道有些人會說，過去不要再提，大家要往前看，威權時期統治者的是非功過，就留給歷史去評斷。也有人說，現在拚經濟都來不及，為什麼要弄轉型正義。更有人說，轉型正義就是政治鬥爭。不過，對於這些說法，她必須說，沒有真相，該過去的永遠不會過去。拚經濟很重要，公義也很重要，一個繁榮和公義並存的國家，才是更值得我們去追求的目標。

總統表示，上週六文化部已經提出「中正紀念堂」轉型的一些構想。七十週年了，也是時候了，「我相信台灣社會有成熟的民主機制來討論這件事情」。就在幾天前，國史館發表了新的228檔案彙編，裡面有許多新出土的檔案。這代表我們追求真相的努力不會間斷。也是在這幾天，在各機關的合作之下，國家檔案局裡所徵集到的228事件檔案，也已經全部完成解密。

總統強調，和解必須建構在真相之上。明天國家檔案局也將啟動新一波的政治檔案整理計畫。我們會將過去散布在各機關，所有關於228事件，以及白色恐怖時期的自白、筆錄、跟監、判決、公文書，都清查出來，並且進行內容判讀，作為撰寫「國家轉型正義調查報告」的基礎。未來，這一部調查報告裡，將會有一個專門的部分，來處理228事件。他要特別強調，我們會用最嚴謹的態度，來處理228事件的責任歸屬。

這場儀式在台北228公園舉行，儀式一開始，全體起立默哀1分鐘，總統並向228英靈獻花致敬，並在致詞時做了以上表示。

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  • 英文總統下午出席中樞紀念儀式宣布，會用最嚴謹的態度，來處理228事件的責任歸屬。（記者劉信德攝）

    英文總統下午出席中樞紀念儀式宣布，會用最嚴謹的態度，來處理228事件的責任歸屬。（記者劉信德攝）

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