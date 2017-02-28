追319槍擊案 詹啟賢：臨床推測扁呂是受槍傷

2017-02-28 15:31

〔記者王俊忠／台南報導〕參選國民黨主席的奇美醫院前院長、國民黨前副主席詹啟賢，今下午到台南進行旋風拜票之旅，他在市議員盧崑福服務處受訪指出，十三年前的三一九槍擊案，因他最近參選黨主席又被拿出來討論，就他個人醫學專業、臨床判斷，當時扁、呂兩人身上確實有傷口，且可能是槍擊造成的傷勢。

詹啟賢表示，明天在黨中常會上，他會針對此案就個人與奇美醫院部分做專案報告，並接受中常委詢問，這份報告紀錄會做成黨的歷史紀錄、存放在黨中央。

他強調，當年扁、呂兩人被送進奇美醫院後，醫護人員檢視兩人身上確實有傷口，但傷勢不嚴重，很快做處理，臨床上合理推測這傷口可能是槍傷，但這個判斷不算是法定證據，傷口結論須由專業法醫做鑑定，過去、現在到未來，他都會這麼說。

詹啟賢坦言，三一九槍擊案確實對他參選黨主席造成一些影響，相信他在黨中央說清楚、講明白，會讓更多民眾有清楚認知。

曾任二二八基金會董事長的詹啟賢認為，二二八事件是台灣的歷史悲劇，撕裂族群與對立，當時政府要負很大責任，此悲劇不能重演，也需要查明真相，讓大家向前看、促成社會和諧，不再成為台灣政治對立的議題。