蔡英文：讓228成為國家最團結的時刻

2017-02-28 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕228事件70週年中樞紀念儀式，今日下午在台北228紀念公園舉行，總統蔡英文致詞時強調，轉型正義是為了和解而非鬥爭，未來希望讓台灣政黨別再背負威權統治的包袱，讓加害者願意道歉，受害者願意原諒，讓228能成為國家最團結的一天，「等到那一天來臨，台灣的民主，也會更往前邁進一步，台灣一定會春暖花開。」

蔡英文談到，這幾天她一直想起台灣史學家張炎憲，提到張出生在228的那一年，生前一心想還原228的真相，是口述歷史的先驅，以及他生前所盼望的，只有受害者沒有加害者的狀況要得到改變。蔡英文表示，今天她站在這裡，就是要告訴張和受難家屬，會承接其未完成的事業

對於上週六文化部提出中正紀念堂轉型構想，蔡認為「是時候了」。相信台灣社會有成熟的民主機制能夠討論。此外，幾天前國史館發表新的檔案彙編，有新出土的檔案，代表政府追求真相的努力不會間斷。

蔡：最嚴謹態度處理責任歸屬

蔡英文說，這幾天各個機關合作，將228事件檔案全部解密，強調「和解必須建構在真相之上」，國家檔案局明天將啟動政治檔案整理計畫，把散布在各機關的白色恐怖和228事件的跟監、判決、公文書、自白等資訊，作為撰寫轉型正義報告的基礎，未來這一調查報告將有專門部分處理228，會用最嚴謹態度處理責任歸屬。

蔡英文指出，這段期間有不少聲音說，「威權時期應該留給歷史評斷」。也有人說「拚經濟都來不及，為何要轉型正義。」或說「轉型正義就是政治鬥爭」。但蔡英文認為，「沒有真相，該過去的永遠不會過去，拚經濟很重要，但繁榮和公義並存才是最重要的目標。」

蔡英文表示，轉型正義是為了和解而非鬥爭，當所有人民能夠一起面對過去，整個國家才能走向未來。她還提到，日前參加國際大屠殺紀念日活動，以色列代表與德國代表站在一起共同哀悼，共同提醒這段歷史別再重演，德國曾經是加害者，猶太人是受害者，能一起出席讓她心裡很感慨。

蔡英文強調，這才是轉型正義最佳典範，望類似場景能在台灣出現，讓台灣政黨別再背負威權統治的包袱，「讓加害者願意道歉，受害者願意原諒，讓228成為國家最團結的時候，等到那一天來臨，台灣的民主，也會更往前邁進，台灣一定會春暖花開。」

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