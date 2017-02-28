| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險 一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死
 首頁 > 政治

家屬懇求總統：228責任歸屬報告列官方文件

台灣228關懷總會理事長潘信行代表家屬致詞時，當面向總統懇求說，將228責任歸屬研究報告列入正式文件。圖為蔡英文與會時致詞。（記者劉信德攝）

2017-02-28  15:19

〔記者李欣芳／台北報導〕228事件今天屆滿70週年，海內外擴大追思，中樞紀念儀式下午在台北228公園舉行，蔡總統與多位228受難者家屬出席，台灣228關懷總會理事長潘信行代表家屬致詞時，當面向總統懇求說，228基金會2006年出版的228責任歸屬研究報告，所有證據都指向蔣介石是事件元凶，但此時蔣還等著人膜拜他，這對家屬情何以堪？他懇請政府，將這份報告列入正式文件，補足1992政院228研究報告沒提到的責任歸屬遺憾，已70年了不要再拖了，家屬還在等待沈冤昭雪。

潘信行表示，去年元月，我們終於選出自己的總統與國會，萬事起頭難，「加油，蔡總統！」，我們家屬是你背後最堅強的支持者，已70年了，不要再拖了，我們家屬70年來生活在只有受害者，而沒有加害者的環境中。

潘信行說，他代表家屬由衷期待，總統充分回應政治受難者長久以來的願望，加速轉型正義的腳步，蔡總統加油！他並再補充一句，顧立雄加油！

這場儀式一開始，全體起立默哀1分鐘，總統並向228英靈獻花致敬，並親自頒發「回復名譽證書」給傅仁鴻等八位受難者，其中228事件受難的當事人傅仁鴻、吳昭明與石柏樹三人目前都還健在，將親自領取回復名譽證書。另外，五位不幸罹難者，包括陳國銘、張會、謝瑞、吳石麟、林禛祥，則由於家屬代為領取回復名譽證書。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 228 228事件 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：家屬懇求總統：228責任歸屬報告列官方文件


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.