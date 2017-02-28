家屬懇求總統：228責任歸屬報告列官方文件

台灣228關懷總會理事長潘信行代表家屬致詞時，當面向總統懇求說，將228責任歸屬研究報告列入正式文件。圖為蔡英文與會時致詞。（記者劉信德攝）

2017-02-28 15:19

〔記者李欣芳／台北報導〕228事件今天屆滿70週年，海內外擴大追思，中樞紀念儀式下午在台北228公園舉行，蔡總統與多位228受難者家屬出席，台灣228關懷總會理事長潘信行代表家屬致詞時，當面向總統懇求說，228基金會2006年出版的228責任歸屬研究報告，所有證據都指向蔣介石是事件元凶，但此時蔣還等著人膜拜他，這對家屬情何以堪？他懇請政府，將這份報告列入正式文件，補足1992政院228研究報告沒提到的責任歸屬遺憾，已70年了不要再拖了，家屬還在等待沈冤昭雪。

潘信行表示，去年元月，我們終於選出自己的總統與國會，萬事起頭難，「加油，蔡總統！」，我們家屬是你背後最堅強的支持者，已70年了，不要再拖了，我們家屬70年來生活在只有受害者，而沒有加害者的環境中。

潘信行說，他代表家屬由衷期待，總統充分回應政治受難者長久以來的願望，加速轉型正義的腳步，蔡總統加油！他並再補充一句，顧立雄加油！

這場儀式一開始，全體起立默哀1分鐘，總統並向228英靈獻花致敬，並親自頒發「回復名譽證書」給傅仁鴻等八位受難者，其中228事件受難的當事人傅仁鴻、吳昭明與石柏樹三人目前都還健在，將親自領取回復名譽證書。另外，五位不幸罹難者，包括陳國銘、張會、謝瑞、吳石麟、林禛祥，則由於家屬代為領取回復名譽證書。