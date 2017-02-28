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青年世代走踏228舊程 音樂節和解共生

參與遊行活動學生於228受難者群像前致上白百合。（記者蕭婷方攝）

2017-02-28  15:31

〔記者蕭婷方／台北報導〕第五屆共生音樂節今日下午於凱達格蘭大道登場，今年適逢228事發70週年，為提醒青年世代不要忘記前人奮鬥的鮮血，活動以「欲行ê路」為題，首邀青年走踏228事件現場，透過「路」的意象，爬梳台灣人走過的艱辛與坎坷。

遊行以事發當時軍人屠殺平民的長官公署（行政院）出發，途經當年228處理委員會開會的中山堂，及台灣廣播電台舊址，最後在凱道聚集，於228受難者群像前致上象徵「偉大的愛」的白百合。

隊伍也復刻1987年鄭南榕發起「228平反運動」的手舉牌與布條，除向鄭南榕致敬外，更代表年輕世代承接起對台灣歷史真相與反省的路。

共生音樂節總召蔡喻安表示，過去國民政府將228事件歸咎於查緝私菸，但真正引發全國人民激憤的，卻是行政長官公署的掃射，希望透過重返當時民眾集結的路線，反轉過去的謊言教育。

活動現場有民間司法改革基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣芒草心慈善協會、台灣農村陣線等超過40個本土社團擺攤，向民眾闡述台灣島上各自關懷的社會議題、理念；也有「真人圖書館」專區，透過政治受難者將自己所知、所想及所經歷過的生命經驗，傳達給參與民眾。

此外，有別於上世代悲情與苦情的受難形象，至晚上10點前獨立樂團將陸續登場，以各自的歌聲記錄228，用青年的搖滾方式紀念228，期許台灣能揮別悲情向前行。

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  • 活動現場有民間司法改革基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣芒草心慈善協會、台灣農村陣線等超過40個本土社團擺攤。（記者蕭婷方攝）

    活動現場有民間司法改革基金會、陳文成博士紀念基金會、台灣芒草心慈善協會、台灣農村陣線等超過40個本土社團擺攤。（記者蕭婷方攝）

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