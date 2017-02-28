| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險 一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死
 首頁 > 政治

國軍涉毒風波 陸軍拍短片宣教反毒

陸軍在臉書公布一支短片，藉此宣教反毒。（擷取自陸軍短片）

2017-02-28  15:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近來發生清泉崗基地毒品案、海軍艦指部黃姓中校涉毒案，衝擊國軍各單位士氣。對此，陸軍今日在臉書公佈一支短片，要求所屬官兵認清毒品危害，以高標準自我要求，防制不法維護軍譽。

陸軍亦強調，毒品與酒駕都是國軍不可違犯的紅線，官兵擁有再好的個人條件，一旦涉入，只有忍痛汰除，別無他路。

陸軍表示，該短片以「說故事」的淺顯方式，採詼諧手法教育官兵，將毒品形容比年獸還要可怕的「毒怪」，不僅無孔不入，更是包著糖衣的惡魔，不擇手段殘害人民。由於時代演進，毒品已衍生出「海洛因」、「古柯鹼」、「嗎啡」和「鴉片」等家族，以眩惑的外表，綁架年輕人成為他們的禁臠，企圖瓦解國家的根基。

陸軍表示，國軍是國家的重要屏障，負有保衛國家及人民的職責，為維護官兵健康與士氣，徹底防制毒品對國軍的戕害已刻不容緩，雖然是場艱辛的戰役，但只許成功，不許失敗。

影片網址

廣告
  • 陸軍在臉書公布一支短片，藉此宣教反毒。（擷取自陸軍短片）

    陸軍在臉書公布一支短片，藉此宣教反毒。（擷取自陸軍短片）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反毒 涉毒 清泉崗基地毒品案 短片
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：國軍涉毒風波 陸軍拍短片宣教反毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.