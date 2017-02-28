國軍涉毒風波 陸軍拍短片宣教反毒

陸軍在臉書公布一支短片，藉此宣教反毒。（擷取自陸軍短片）

2017-02-28 15:38

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近來發生清泉崗基地毒品案、海軍艦指部黃姓中校涉毒案，衝擊國軍各單位士氣。對此，陸軍今日在臉書公佈一支短片，要求所屬官兵認清毒品危害，以高標準自我要求，防制不法維護軍譽。

陸軍亦強調，毒品與酒駕都是國軍不可違犯的紅線，官兵擁有再好的個人條件，一旦涉入，只有忍痛汰除，別無他路。

陸軍表示，該短片以「說故事」的淺顯方式，採詼諧手法教育官兵，將毒品形容比年獸還要可怕的「毒怪」，不僅無孔不入，更是包著糖衣的惡魔，不擇手段殘害人民。由於時代演進，毒品已衍生出「海洛因」、「古柯鹼」、「嗎啡」和「鴉片」等家族，以眩惑的外表，綁架年輕人成為他們的禁臠，企圖瓦解國家的根基。

陸軍表示，國軍是國家的重要屏障，負有保衛國家及人民的職責，為維護官兵健康與士氣，徹底防制毒品對國軍的戕害已刻不容緩，雖然是場艱辛的戰役，但只許成功，不許失敗。

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