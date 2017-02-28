歷史現場追思228 林全：勇敢面對黑暗歷史

2017-02-28 15:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長林全今南下高雄，出席在南區後備指揮部營區「歷史現場」舉辦的228追思活動，他強調蔡政府積極推動轉型正義目的，是讓社會真正和解、讓國家真正團結，這些工作有助揭露真相，惟有建立開放與透明態度，才會有彼此信任與合作空間，勇敢面對自己過去黑暗歷史，是一個文明國家最基本態度，也是台灣民主走向成熟、深化的必要過程。

林全進一步指出，上週四政院跟與執政黨立院黨團討論後，決定將促進轉型正義條例列本會期優先法案，一旦立法通過後，會有獨立機構負責轉型正義工作。

高雄歷史現場是棟建於日治時期的兩層樓營舍，前身為高雄要塞司令部，228事件時，南部防衛司令彭孟緝在此與高雄和平代表團碰面，隨後即派兵至市區鎮壓，造成228事件第一個被軍隊鎮壓的城市。

林全說，他今天沒依照政院慣例，在台北參加中樞228紀念，特別來到70年前高雄的228歷史現場，他覺得第1次在歷史現場舉辦228追思，具特別意義，林全也代表行政院，向所有228遺族、家屬致上最深歉意與慰問之意，也感謝高市府、228關懷協會等單位為這次活動所付出心力，同時謝謝國防部配合。