| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險 一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死
 首頁 > 政治

歷史現場追思228 林全：勇敢面對黑暗歷史

2017-02-28  15:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕行政院長林全今南下高雄，出席在南區後備指揮部營區「歷史現場」舉辦的228追思活動，他強調蔡政府積極推動轉型正義目的，是讓社會真正和解、讓國家真正團結，這些工作有助揭露真相，惟有建立開放與透明態度，才會有彼此信任與合作空間，勇敢面對自己過去黑暗歷史，是一個文明國家最基本態度，也是台灣民主走向成熟、深化的必要過程。

林全進一步指出，上週四政院跟與執政黨立院黨團討論後，決定將促進轉型正義條例列本會期優先法案，一旦立法通過後，會有獨立機構負責轉型正義工作。

高雄歷史現場是棟建於日治時期的兩層樓營舍，前身為高雄要塞司令部，228事件時，南部防衛司令彭孟緝在此與高雄和平代表團碰面，隨後即派兵至市區鎮壓，造成228事件第一個被軍隊鎮壓的城市。

林全說，他今天沒依照政院慣例，在台北參加中樞228紀念，特別來到70年前高雄的228歷史現場，他覺得第1次在歷史現場舉辦228追思，具特別意義，林全也代表行政院，向所有228遺族、家屬致上最深歉意與慰問之意，也感謝高市府、228關懷協會等單位為這次活動所付出心力，同時謝謝國防部配合。

廣告
  • 行政院長林全今南下高雄，出席在南區後備指揮部營區「歷史現場」舉辦的228追思活動。（記者張忠義攝）

    行政院長林全今南下高雄，出席在南區後備指揮部營區「歷史現場」舉辦的228追思活動。（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 22 林全 追思
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：歷史現場追思228 林全：勇敢面對黑暗歷史


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.