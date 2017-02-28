自由廣場衝突擴大 統促會打人踢人全都錄

2017-02-28 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕「中華統一促進黨」今日在中正紀念堂擁護蔣介石，和紀念228事件70週年的獨派團體多有衝突，過程中1名獨派民眾摔倒在地後昏迷，1位疑似便衣警察的男子出面維持場面，熟料卻遭到身穿統促黨背心的人士毆打，還有人趁亂用腳踢已經倒地的獨派民眾。

「自由台灣黨」辦公室主任林于倫在臉書上透露，有統一促進黨的人正在隨機毆打獨派民眾，這時有個便衣警察出面警告統促黨別再動手，結果統促黨人士不由分說就朝這名警察臉上動手。

從另1位民眾所錄下的現場影片則可以清楚看到，1名身穿統一促進黨紅色背心的阿伯，對著疑似為便衣警察的黑衣男子臉上灌了一拳，接著還有另1名統促黨人士對著已經倒地的獨派民眾踢了好幾腳。

不過在影片中並沒有聽到黑衣男子是否有表明自己的警察身分，只有周圍民眾呼喊「襲警、打警察」，即便如此，統促黨人士打人踢人的影像已經被全數記錄下來。

相關影片請見：