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去蔣化未得共識？ 吳敦義:，蔡政府漸失民心

2017-02-28  15:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天是228，前副總統吳敦義今南下高雄固樁表示，蔡政府「去蔣化」手段，未得到國人共識，以鬥爭掩飾施政無方，作法不當也不能接受，連公務人員十八趴改革轉向，也因民心思變抗爭不斷，蔡政府態度才軟化，已逐漸失去民心。

前副總統吳敦義南下高雄，參加惠豐、翠屏里座談會，受到社區居民歡迎，吳敦義面對蔡政府「去蔣化」行動，他表示，有些恩怨情仇是歷史的悲劇，老蔣總統功勞不該被淹沒，功過應該公平對待，留給歷史公正評價。

吳敦義表示，蔡政府「去蔣化」手段，並未得到國人共識，但勿以鬥爭方式，在經濟、施政不理想情況下，轉移經濟不好、施政無方的焦點，這樣作法不恰當，也是大家不能接受，他建議蔡政府拚經濟，比拚意識形態重要，搞好經濟才是第一要務，蔡政府逐漸失去民心，推動一例一休是萬事皆休、全民皆輸，拚經濟比較要緊，怎會拚同婚、去蔣化？

他更引述媒體報導公務人員退休優惠存款18%改革方案，從原本第7年利率就要歸零，蔡政府改口到第7年降為6%，他指出，扁、馬政府推動改革，第7年過後最終只降到9%，18%改革歸0是很狠、霸道、刻薄，近來民心思變絕食抗議，蔡政府最近壓力大了，逐漸更改口風，但總比歸零還好，還好大家絕食抗爭，蔡政府態度才軟化，不然就「橫材放入灶（硬幹）」。

吳敦義說，人民不能保持緘默，在野黨也要有力制衡、有效監督，將人民聲音與國民黨匯集成同一個聲音，讓執政者少犯錯、不苛薄、不搞壞經濟，號召大家團結一致，他會帶領國民黨重新執政，讓中華民國重新發光發熱。

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  • 吳敦義批評蔡政府「去蔣化」手段，未得到國人共識。（記者陳文嬋攝）

    吳敦義批評蔡政府「去蔣化」手段，未得到國人共識。（記者陳文嬋攝）

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