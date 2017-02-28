228事件70週年 受害者家屬要求公布真相

2017-02-28 14:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢二二八事件70週年，台南市舉辦一連串紀念活動，今日上午於安平區二二八紀念公園舉行和平追思會，由市長賴清德主持，與社會各界共同追思默禱，受難者家屬王育霖的兒子王克紹醫師代表致詞，深深期盼政府未來早日還原父親受害的真相。

王育霖是日本本土第一位台灣人檢察官。王克紹記憶猷深表示，父親於三月十四日那天在家中莫明被配槍的軍人抓走，對方還拿槍扺住母親及當時年幼的他，恐嚇不准跑出去張揚，否則要殺了他們，至今父親下落不明，只能以三月十四日為父親祭日，但是究竟真相如何，成了家人永遠的傷痛。

追思會由樂曲《台灣翠青》揭開序幕，這首樂曲被認為是最能象徵台灣精神的作品，來自鄭兒玉牧師之詩詞、由蕭泰然教授譜曲，蕭教授將此曲編於《1947序曲》中，歌曲表達對土地真摯篤定的情感，感動在場與會者，在令人動容的樂音中，賴清德引領全體與會人員默悼一分鐘。

追思會中，受難者、受難者家屬及與會人員在象徵包容、和諧與省思的二二八紀念碑獻花，將手中鮮花放置於紀念碑前，市長賴清德、議長賴美惠及各局處首長於紀念碑旁植樹，象徵台灣人堅忍不拔的精神，最後敲響和平鐘，祈求台灣、全世界永遠和諧平安。

追思音樂由台灣藝術家交響樂團、台南市各校聯合青少年管弦樂團、東光國小合唱團、南大附小合唱團、Puzangalan希望兒童合唱團演出，曲目包含《辛德勒的名單》、《排灣古調：最美的事》、《伊是咱的寶貝》、《嘸通嫌台灣》、《阮若打開心內的門窗》、《化為千風》及《You Raise Me Up》等，現場氣氛莊嚴隆重。