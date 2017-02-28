國軍：去年735名官兵染毒

2017-02-28 14:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近日爆發清泉崗基地毒品案、海軍艦指部黃姓中校涉毒案掀波。對此，國軍刊物「青年日報」今發佈一則報導指出，國軍去年全體官兵毒品篩檢105萬人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，較前年777涉毒相比略有下降。不過，國軍涉毒風波未熄，立法院外交及國防委員會排定本週四邀國防部報告，說明案情來龍去脈。

「青年日報」報導指出，國防部法律事務司自2006年起，成立「國軍毒品防制小組」，下設防毒、拒毒、戒毒及緝毒等分組，以橫向聯繫與垂直整合方式，透過行政院「毒品防制會報」及參與法務部、教育部、衛福部等相關部會分組會議等作為，全面推展國軍反毒工作。

該報導指出，依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」，國軍對入營新兵於入營當日廿四小時內、一般官兵收假24小時內實施尿液抽檢，去年共檢驗105萬5507人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，確陽率約0.07％。其中，新兵篩檢34萬6955人，確認陽性401件，確陽率約0.12％；在營官兵篩檢70萬8552人次，共有334件陽性，確陽率0.05％。

審計部去年公布「2015年度中央政府總決算審核報告」，亦點出國軍涉毒問題，報告指出，國軍2013年至2015年涉毒人數，分別為441人、649人、777人，尿液篩檢確認陽性率皆為0.08％，其中以義務役入營新兵比例，達0.16％至0.21％最高，志願役官兵則在0.02％至0.03％之間。

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