| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險 一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死
 首頁 > 政治

國軍：去年735名官兵染毒

2017-02-28  14:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍近日爆發清泉崗基地毒品案、海軍艦指部黃姓中校涉毒案掀波。對此，國軍刊物「青年日報」今發佈一則報導指出，國軍去年全體官兵毒品篩檢105萬人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，較前年777涉毒相比略有下降。不過，國軍涉毒風波未熄，立法院外交及國防委員會排定本週四邀國防部報告，說明案情來龍去脈。

「青年日報」報導指出，國防部法律事務司自2006年起，成立「國軍毒品防制小組」，下設防毒、拒毒、戒毒及緝毒等分組，以橫向聯繫與垂直整合方式，透過行政院「毒品防制會報」及參與法務部、教育部、衛福部等相關部會分組會議等作為，全面推展國軍反毒工作。

該報導指出，依「國軍官兵濫用藥物尿液篩檢作業規定」，國軍對入營新兵於入營當日廿四小時內、一般官兵收假24小時內實施尿液抽檢，去年共檢驗105萬5507人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，確陽率約0.07％。其中，新兵篩檢34萬6955人，確認陽性401件，確陽率約0.12％；在營官兵篩檢70萬8552人次，共有334件陽性，確陽率0.05％。

審計部去年公布「2015年度中央政府總決算審核報告」，亦點出國軍涉毒問題，報告指出，國軍2013年至2015年涉毒人數，分別為441人、649人、777人，尿液篩檢確認陽性率皆為0.08％，其中以義務役入營新兵比例，達0.16％至0.21％最高，志願役官兵則在0.02％至0.03％之間。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 國軍去年全體官兵毒品篩檢105萬人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，尿液抽檢，去年共檢驗105萬5507人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，確陽率約0.07％。（資料照）

    國軍去年全體官兵毒品篩檢105萬人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，尿液抽檢，去年共檢驗105萬5507人次，確認檢驗呈陽性反應者為735人，確陽率約0.07％。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 染毒 清泉崗基地毒品案 陽性反應
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：國軍：去年735名官兵染毒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.