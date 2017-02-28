蔡丁貴號召衝自由廣場 獨派、統派肢體衝突

自由台灣黨黨主席蔡丁貴號召獨派群眾，前往自由廣場為二二八七十週年展開行動。（記者鄭鴻達攝）

2017-02-28 14:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件七十週年，自由台灣黨黨主席蔡丁貴今號召支持者前往自由廣場，進行「反威權圖騰、拉倒蔣介石銅像」活動，中華統一促進黨等統派團體一早便列陣迎接。在蔡丁貴等人往廣場內前進時，與統派團體爆發肢體衝突，雙方均有零星掛彩。

蔡丁貴今號召支持台獨的民眾前往自由廣場，以「反威權圖騰、拉倒蔣介石銅像」活動響應二二八事件70週年紀念，在雙方隊伍集結完成前，警方不敢大意，大陣仗以優勢警力將雙方勢力隔開，雙方隔空叫囂「倭寇」、「支那」等侮辱性字句，也數度爆發肢體衝突。

蔡丁貴演講過程中，統派民眾不斷在旁叫囂「有種快點宣布獨立！」等語挑釁，蔡丁貴聞之呼籲不要回嘴，並反諷「他們已經要亡國了，所以會緊張」，引起支持者鼓掌叫好。蔡丁貴接著強調，在一九四九年以後來到台灣的鄉親父老，也應認同這塊土地，才是轉型正義。

蔡丁貴接著指出，轉型正義不是要傷害他人，今天到此，要宣布蔣介石是二二八民族大屠殺元凶，所以要求蔡英文政權以行政命令各級部會，立即拆除元兇銅像，而本日活動，也將進入廣場，宣示台灣一定要獨立、推翻中華民國流亡政府。蔡丁貴隨即領唱歌曲助陣。

在獨派群眾分三路打算進入廣場時，蔡丁貴被警方團團包圍在入口處動彈不得，而其餘統派、獨派支持者在各自進入廣場後，開始爆發激烈口角與肢體衝突。統派民眾情緒激動下，一度衝上前將獨派群眾旗幟扯下撕毀，並出手毆打落單的獨派民眾，但自身也有掛彩。

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蔡丁貴在演講後，開始帶領群眾進入廣場。（記者鄭鴻達攝）