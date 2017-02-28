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228和解 基督長老教會與天主教首度同辦和好禮拜

2017-02-28  14:16

〔記者蕭婷方／台北報導〕228事件今滿70週年，台灣基督教長老教會、天主教台北總教區今年以「慈悲與正義」為題，首度同為228事件舉辦和好禮拜，副總統陳建仁也參與象徵光明、和好的「點燭」，期許台灣的228事件與社會邁向公益和平，希望能走向光；此外，更促政府加快轉型正義工程、釐清事件真相，才能彌平台灣的歷史傷痕。

台灣基督教長老教會為基督教界率先關心228事件的團體，228事件中許多受難者也為教會教徒，更在台灣戒嚴38年期間，主動參與不少民主運動。教會今再度重申立場，要求政府公布228事件真相，釐清威權統治者蔣介石及蔣經國的歷史責任，拆除歌頌兩蔣的各式舉措；並制定台灣新憲法，讓台灣成為一個正常國家。

台灣基督長教會總議長Sudu Tada受訪時表示，228事件至今相隔70週年，事件真相仍未明，責任未清，這是台灣社會無法從苦難中解放的主因。

Sudu Tada更進一步說，今年適逢宗教改革500週年，教會的歷史也有許多悲慘的歷史，和好禮拜不僅象徵基督教與天主教的歷史要走向和解，更期許政府加快公布228事件的腳步，讓受害者與加害者有機會和好。

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  • 基督教長老教會濟南教會28日與天主教舉辦「慈悲與正義二二八事件70週年和好禮拜」。（記者張嘉明攝）

    基督教長老教會濟南教會28日與天主教舉辦「慈悲與正義二二八事件70週年和好禮拜」。（記者張嘉明攝）

  • 副總統陳建仁伉儷（右2、3）今日出席濟南教會「慈悲與正義二二八事件70週年和好禮拜」。（記者張嘉明攝）

    副總統陳建仁伉儷（右2、3）今日出席濟南教會「慈悲與正義二二八事件70週年和好禮拜」。（記者張嘉明攝）

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