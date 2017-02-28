台下要求拆蔣銅像 林佳龍228致詞遭打斷

2017-02-28 14:05

〔記者何宗翰／大里報導〕台中市長林佳龍今天出席大里的228事件70週年追思會，致詞到一半，「908台灣國運動」的總會長周崇德突然衝向舞台，大聲要求說兩句話，讓致詞一度中斷，後來被眾人制止勸離。

林佳龍當時正提到，關於蔣介石銅像的處理問題，市府相關局處統計共有39座，多半在學校、公園內，會參考各縣市的作法集中安置，希望過去歷史的傷痕，不會因為銅像再造成社會更大的衝突，不過也要用文明的方式來處理社會上不同的意見。

「我並不是要鬧場！」周崇德事後表示，之前已經多次當面跟市長提過拆銅像的事，今天邀請那麼多受害者家屬到場，究竟何時可以拆除銅像，林佳龍應該公開給個承諾，「台南、嘉義都已經拆光了，台中為什麼不行？還只能給這麼籠統的答案！只是要個明確的期限而已。」

對拆除銅像的問題，林佳龍事後受訪時仍維持相同說法，並未進一步給出期限。