危險路口設號誌 議員建議參考大數據
2017-02-28 13:45
〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區黎明路一段與楓樹二街口多年來大小車禍不斷，地方爭取在路口設置紅綠燈，但市府認為不符合設置標準，直到1月中旬發生死亡車禍，才同意設置。台中市議員張耀中因此呼籲市府記取經驗，並運用大數據，透過智慧交通系統，消弭危險路口。
張耀中說，黎明路一段與楓樹二街口的路寬約15公尺，該路段車流量大，因為路口沒有紅綠燈，駕駛人行經該處往往會加速通過，多年來大小車禍不斷，地方一直爭取設置紅綠燈，但市府相關單位皆以「前後路口皆有紅綠燈，距離太近無法再設置紅綠燈」、「車禍發生原因和沒有設置紅綠燈無關」為由，不同意增設紅綠燈。
張耀中也說，1月14日又發生2起嚴重車禍，其中1起更造成無辜行人在車禍3日後往生的不幸事件，事發後，市府才評估設置交通號誌的必要性，雖晚了一步，但希望傷心的經驗能讓決策單位好好思考。他指出，市府將籌設台中市智慧交通中心，未來應運用大數據，分析肇事情形，該設紅綠燈或警示燈的路口就應儘速設置。
交通局長王義川對此表示，分析車禍不能只看數字，還要看型態，路口事故型態與號誌未必有直接關係，如果是轉彎時或超速而肇事，就和號誌沒有關係，若是在路口交叉撞擊，設置號誌就能避免發生事故；另外，交通部對於路口設置號誌有一套標準，議員所指的路口是不符合標準，但交通部也給地方政府權限，交通局已決定在該路口設置紅綠燈，設置位置日前也會勘確認。
王義川同時表示，台中市在全國首創「易肇事路口整合平台」，交通局運用警察局提供近2、3年的肇事資料，分析車禍態樣、易肇事族群及時空分布等，並根據分析結果在相關路口調整交通管制措施，未來將持續提升該平台的效能。
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