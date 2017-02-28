「柱柱姐」台南青年座談 「思樂冰女孩」來加油…

2017-02-28 13:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨主席洪秀柱走訪台南，中午在永康區與年輕學子座談時，現場來了神秘嘉賓，就是206強震時倒塌的維冠金龍大樓受災戶「思樂冰女孩」林素琴，這位9歲的小女生趨前擁抱，還說「柱柱姐加油」，令洪秀柱相當感動。

座談會在國民黨議員林燕祝在永康區的服務處舉行，連同支持者等近200人參加，場面熱烈，洪秀柱中午抵達，結束媒體的提問後，隨即發表演說，她鼓勵年輕人不要妄自菲薄，堅持做對的事，「因為你們是台灣未來的希望」。

而林素琴及其母親陳玉娥在林燕祝的邀請下，也參加了這場座談，洪秀柱演說期間，突然看到有位小女生出席活動，大感驚奇，介紹後才知道原來她是知名的「 思樂冰女孩」。

林素琴立刻趨前擁抱，並透過麥克風為柱柱姐加油，然後害羞地回到座位，洪秀柱則是驚喜不已，笑得很開心。

座談期間，洪秀柱希望學子們利用年輕時多充實自己，瞭解這個生活環境有什麼狀況，甚至國家社會面臨了 哪些問題，扛起未來肩上的重責，讓明天更好。

洪秀柱也認為現今的大人們，更要努力為下一代的創造好的環境、鋪設好的舞台，讓孩子們屆時可以盡情發揮。

座談引言時，林燕祝稱讚洪秀柱為「北柱柱」，乃國民黨的大柱，她則是「南祝祝」，帶來祝福，氣氛愉悅。