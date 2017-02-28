| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

「柱柱姐」台南青年座談 「思樂冰女孩」來加油…

2017-02-28  13:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨主席洪秀柱走訪台南，中午在永康區與年輕學子座談時，現場來了神秘嘉賓，就是206強震時倒塌的維冠金龍大樓受災戶「思樂冰女孩」林素琴，這位9歲的小女生趨前擁抱，還說「柱柱姐加油」，令洪秀柱相當感動。

座談會在國民黨議員林燕祝在永康區的服務處舉行，連同支持者等近200人參加，場面熱烈，洪秀柱中午抵達，結束媒體的提問後，隨即發表演說，她鼓勵年輕人不要妄自菲薄，堅持做對的事，「因為你們是台灣未來的希望」。

而林素琴及其母親陳玉娥在林燕祝的邀請下，也參加了這場座談，洪秀柱演說期間，突然看到有位小女生出席活動，大感驚奇，介紹後才知道原來她是知名的「 思樂冰女孩」。

林素琴立刻趨前擁抱，並透過麥克風為柱柱姐加油，然後害羞地回到座位，洪秀柱則是驚喜不已，笑得很開心。

座談期間，洪秀柱希望學子們利用年輕時多充實自己，瞭解這個生活環境有什麼狀況，甚至國家社會面臨了 哪些問題，扛起未來肩上的重責，讓明天更好。

洪秀柱也認為現今的大人們，更要努力為下一代的創造好的環境、鋪設好的舞台，讓孩子們屆時可以盡情發揮。

座談引言時，林燕祝稱讚洪秀柱為「北柱柱」，乃國民黨的大柱，她則是「南祝祝」，帶來祝福，氣氛愉悅。

廣告
  • 「思樂冰女孩」林素琴趨前與洪秀柱擁抱，為「柱柱姐」加油。（記者吳俊鋒攝）

    「思樂冰女孩」林素琴趨前與洪秀柱擁抱，為「柱柱姐」加油。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 思樂冰女孩 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：「柱柱姐」台南青年座談 「思樂冰女孩」來加油…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.