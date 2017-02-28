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白色恐怖！ 他舅舅遭「拔指甲、踢生殖器」抑鬱而終

2017-02-28  14:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天是228事件70週年紀念日，有網友在臉書上寫下自己舅舅遭受白色恐怖迫害的真實故事，引發熱烈迴響，兩天來累積900多個分享。

臉書網友「陳瓦浪」26日PO文指出，他的舅舅江金木1947年25歲時，只因為一張與朋友的合照，就被冠以意圖叛亂的罪名關押10年，不只讓家中頓失經濟支柱，在獄中還遭受「灌辣椒水、拔指甲、踢生殖器」的不人道刑求，被虐待得不成人形，與妹妹會面時忍不住用日語要一包針，江妹知道哥哥要自殺便假裝聽不懂。

「陳瓦浪」還指出，他的舅舅出獄後，一找到工作就會有警備總部的人來問，為什麼要用一個叛亂份子，迫使資方馬上讓江金木離職，甚至最後流落豆漿店打工，警總都到豆漿店找麻煩，幾年後就鬱卒過世。

「陳瓦浪」痛陳，「一個唸書的人，不只被凌虐，還要摧殘你生存空間⋯這件事情影響到，我的母親至今都不敢拍照，甚至是厭惡至極⋯二二八4天的連續假期…這是諷刺，要我們放假去玩，忘記屠殺親人、蹂躪族人，我做不到，我願意去當烈士，去要回這筆債。」

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  • 有網友在臉書寫下自己舅舅遭遇白色恐怖的故事，引發廣大迴響。圖為綠島人權園區的牢房遺跡。（資料照，記者謝文華攝）

    有網友在臉書寫下自己舅舅遭遇白色恐怖的故事，引發廣大迴響。圖為綠島人權園區的牢房遺跡。（資料照，記者謝文華攝）

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