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蔣介石銅像遭破壞 輔大：成立銅像處理委員會

2017-02-28  13:18

〔記者李雅雯／新北報導〕針對輔仁大學校內蔣介石銅像今天凌晨遭破壞一事，輔仁大學公共事務室主任吳紀美表示，在這起事件後，校內規劃成立銅像處理委員會，將會搭配校園內整體景觀做調整，這個銅像處理委員會泛指校內所有的銅像，也將參考其他學校作法。

今天是228事件70週年紀念日，輔仁大學利瑪竇大樓旁側的蔣介石銅像，今天凌晨受到多名年輕學子破壞，利用機具將銅像部分區塊鋸斷，已無法恢復原狀，警察到場後將現場行為人帶回警局。

輔仁大學官方聲明稿則指出，校方尊重學生各種立場和言論自由，但不容許校內、外人士非法破壞學校公物，因為對方屢勸不聽，因此通知警方處理。

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  • 輔仁大學校園內蔣介石銅像受到破壞。（記者李雅雯攝）

    輔仁大學校園內蔣介石銅像受到破壞。（記者李雅雯攝）

  • 受到破壞的輔仁大學校園內蔣介石銅像底部，貼有二二八受難者名單。（記者李雅雯攝）

    受到破壞的輔仁大學校園內蔣介石銅像底部，貼有二二八受難者名單。（記者李雅雯攝）

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相關關鍵字： 228事件 中正紀念堂 蔣介石銅像 輔大
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