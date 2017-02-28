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台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查 228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）
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屏東紀念228 音樂會散播希望與和平

屏東縣政府今天舉辦「希望與和平」228紀念音樂會。（記者羅欣貞攝）

2017-02-28  13:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕228事件70週年，屏東縣政府今天上午在屏東公園228紀念碑，舉辦「希望與和平」228紀念音樂會，透過音樂昇華228的意義，帶領各界走出悲情，展現團結與融和，氣氛莊嚴溫馨。

紀念音樂會邀請受難者家屬及各界人士參加，在節目安排上，首先邀請來自排灣族的金曲獎得主芮斯，透過觸動人們靈魂深處的歌聲，撫慰受難者家屬的心靈。

人權關懷作曲家鍾弘遠及霍拉兒童歌劇團，也以多首創作歌曲，唱出希望的心聲，詩人李敏勇為228吟詩，吟出對228公義和平日的祈禱；縣府盼藉由音樂會，追思緬懷犧牲的生命，並表達追求和平與民主的信念。

屏東縣長潘孟安表示，大家應用謙卑的心情，反省檢討過去所付出的重大代價，也需要更多的包容和愛來面對這段傷痛，歷史可以寬恕，但在記取教訓之餘，也要反思，不管先來後到，不管來自哪裡，只要跟這塊土地共存共榮，願意在這塊土地上生根的，都是偉大的台灣人。

出席的受難者家屬許素花今年83歲，她表示，當年父親外出找友人，結果就被捉了，從此之後沒有回家，她每年都參加縣府舉辦的228紀念活動；63歲的鄭有福也說，據兄長的記憶，當時父親外出就回不了家，直到被關了7年左右才放出來，希望這樣的事情以後不要再發生，台灣一定要和平。

活動還安排紀念碑獻花儀式，最後由潘孟安帶領受難者家屬代表上台，圍繞著象徵和平的台灣土地，一同種下象徵希望的樹苗，他們將樹苗杯放上台灣圖形，象徵守護台灣，並願台灣人民永享和平，生活充滿希望與幸福。

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  • 屏東228紀念活動，家屬在紀念碑前獻花。（記者羅欣貞攝）

    屏東228紀念活動，家屬在紀念碑前獻花。（記者羅欣貞攝）

  • 屏東縣長潘孟安（右八）帶領家屬及來賓植樹。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣長潘孟安（右八）帶領家屬及來賓植樹。（記者羅欣貞攝）

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