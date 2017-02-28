屏東紀念228 音樂會散播希望與和平
2017-02-28 13:08
屏東縣政府今天舉辦「希望與和平」228紀念音樂會。（記者羅欣貞攝）
〔記者羅欣貞／屏東報導〕228事件70週年，屏東縣政府今天上午在屏東公園228紀念碑，舉辦「希望與和平」228紀念音樂會，透過音樂昇華228的意義，帶領各界走出悲情，展現團結與融和，氣氛莊嚴溫馨。
紀念音樂會邀請受難者家屬及各界人士參加，在節目安排上，首先邀請來自排灣族的金曲獎得主芮斯，透過觸動人們靈魂深處的歌聲，撫慰受難者家屬的心靈。
人權關懷作曲家鍾弘遠及霍拉兒童歌劇團，也以多首創作歌曲，唱出希望的心聲，詩人李敏勇為228吟詩，吟出對228公義和平日的祈禱；縣府盼藉由音樂會，追思緬懷犧牲的生命，並表達追求和平與民主的信念。
屏東縣長潘孟安表示，大家應用謙卑的心情，反省檢討過去所付出的重大代價，也需要更多的包容和愛來面對這段傷痛，歷史可以寬恕，但在記取教訓之餘，也要反思，不管先來後到，不管來自哪裡，只要跟這塊土地共存共榮，願意在這塊土地上生根的，都是偉大的台灣人。
出席的受難者家屬許素花今年83歲，她表示，當年父親外出找友人，結果就被捉了，從此之後沒有回家，她每年都參加縣府舉辦的228紀念活動；63歲的鄭有福也說，據兄長的記憶，當時父親外出就回不了家，直到被關了7年左右才放出來，希望這樣的事情以後不要再發生，台灣一定要和平。
活動還安排紀念碑獻花儀式，最後由潘孟安帶領受難者家屬代表上台，圍繞著象徵和平的台灣土地，一同種下象徵希望的樹苗，他們將樹苗杯放上台灣圖形，象徵守護台灣，並願台灣人民永享和平，生活充滿希望與幸福。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 越減越多！五都改制公務員5年增逾5千人
- 228事件70年了 蘇嘉全：轉型正義是為真正和解
- TPP還沒玩完 政院︰修法不喊卡
- 被告狀不爽？傳陳明文向小英面辭選對會召集人
網友回應
熱門新聞
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- （台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施
- 《健康充電站》乳癌醫學講座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hundreds walk to mark 228 Incident
- 〈愛情隨堂考〉害羞情人攻略守則
- 【愛讀書】 《圖靈的毒蘋果》
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- MLB》傷勢無礙已恢復訓練 朗神近期就能歸隊
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 最想和哪位台灣女星合作？休傑克曼喊「糟了」
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單
- 什麼是好市多必買？網友最想吃「它」
- 《小檔案》地下水庫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 電線電纜地下化 竹市香山、南寮地區風災停電有解
- 頒錯獎烏龍怎麼發生的？信封負責人被抓包當時正在後台做這件事！
- 葉博文：柯對歷史認知不足
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖
- 「臨時停車」小法典
- 說謊？ 路易莎咖啡專屬的味全奶曝光
- 經典賽》台灣隊神戶移訓第2場練習賽 江少慶先發
- 正妹被銀行行員拍背影 怒告「拍我內褲」遭打臉
- 女兒成民宿之花 王仁甫大吃飛醋
- 蘇州驚現山寨版倫敦塔橋
- 15球解決紅襪3人 胡智為拿中繼點
- 筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制
- 女星新婚扮不倫女 自爆「超怕爸媽不開心」
- 奧斯卡得獎熱片 在台灣命運竟是...
- 織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金
- 「旁人無權置喙」 王心凌4年情斷嚴明立場
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 媒體對川普太壞？ 民調：51％美國民眾認同
- 新增4鴨場染禽 高屏再現H5N8舊病毒
- 落蒂 詩二首
- 學者︰蔣介石派精銳師屠殺 228最大元凶
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：屏東紀念228 音樂會散播希望與和平
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分