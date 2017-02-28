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台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查 228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）
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美國3城公告228為「台灣和平日」

美國紐約州雪城公告今天為台灣和平日。（翻攝自FAPA臉書）

2017-02-28  13:01

〔記者呂伊萱／綜合報導〕228事件今屆滿70週年，美國紐約州雪城（Syracuse）、瓦平格爾（Wappinger）與麻州莫爾登（Malden）3城市同時公告2017年的2月28日為 「台灣和平日」。公告中指出，這是台灣民主化過程中歷史性轉變的一天，同時也是全世界台灣人癒合傷痛、和解及團結的重要日子，為了鼓勵所有人一同認識「二二八大屠殺」，宣告今天為「台灣和平日」。

雪城市長Stephanie Ｍiner、莫爾登市長Gary Christenson與瓦平格爾市在台灣228事件70週年前夕同步頒予公告，將2017年2月28日定為 「台灣和平日」。公告中介紹台灣228事件為「二二八大屠殺」，是起源自1947年2月28日開始的反政府行動，行動在後續數月中遭到前總統蔣介石的國民黨政府殲滅，死亡人數估計逼近3萬人。公告中並寫到，國民黨在228後繼續以鐵腕戒嚴方式統治台灣，直到1987年解嚴。

公告表示，「二二八大屠殺」對台灣產生深遠影響，台灣民主運動亦可說是從「二二八大屠殺」中萌芽成長，而台灣如今則從國民黨獨裁統治下，蛻變發展成為多元蓬勃的民主體制。70年後的今日，在美國也有許多台灣人在教堂、台灣會館以及自家中紀念此事件。公告寫著，這是台灣民主化過程中歷史性轉變的一天，同時也是全世界台灣人癒合傷痛、和解及團結的重要日子，為了鼓勵所有人一同認識「二二八大屠殺」，宣告今天為「台灣和平日」。

長期促進國際關心台灣權益的台灣人公共事務會會（FAPA）在台灣時間今天凌晨在臉書上發表相關訊息，並轉述FAPA會長陳正義表示，228遭污名70年，「我們可以原諒歷史的錯誤，但是歷史絕對不行也不能被忘記。」陳正義說，這天代表新台灣的重生，他特別期待未來2月28日能取代雙十節，成為台灣最重要的 「國家重生日」。

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  • 美國麻州莫爾登公告今天為台灣和平日。（翻攝自FAPA臉書）

    美國麻州莫爾登公告今天為台灣和平日。（翻攝自FAPA臉書）

  • 美國紐約州瓦平格爾公告今天為台灣和平日。（翻攝自FAPA臉書）

    美國紐約州瓦平格爾公告今天為台灣和平日。（翻攝自FAPA臉書）

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相關關鍵字： 228 228事件 台灣和平日 美國
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