高雄紀念228 受難家屬重返軍方鎮壓起始地
228事件70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。行政院長林全專程來高雄傾聽這段悲傷的過去。（記者張忠義攝）
〔記者王榮祥／高雄報導〕70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。
高雄市政府今上午依慣例先在228和平紀念公園悼念，再陪同受難家屬一起前往壽山軍區，向所有爭取民主、人權的先行者致敬，這也是228受難者與家屬首次回到歷史現場。
高市歷史博物館說明，壽山軍區（南部地區後備指揮部）70年前是高雄要塞司令部，228事件發生時，地方政府、議會與民間團體曾組團上山，尋求與軍方理性、和平溝通，不料卻遭設計，談判團7位代表有3人被押，4人遭槍決，軍方隨後派兵下山鎮壓，造成許多無辜百姓死傷。
經過70年，高市府首次進入軍區，在當時的談判現場舉辦紀念儀式，彰顯蔡政府團隊對228事件的真相還原、轉型正義的正面態度﹔行政院長林全更打破往昔在台北參與紀念的傳統，選擇來高雄傾聽這段悲傷的過去。
70年前的談判現場是建於日治時期的兩層樓建物，目前為軍方用於接待貴賓，除外牆重漆、屋頂修繕過，建物保存大致良好，因位於軍區內，從未對外開放，外人也鮮少知道這處跟228淵源很深的場域。
高市228關懷協會理事長涂世文的父親、前高雄日產清查室主任涂光明，70年前就是代表地方上壽山與軍方溝通時遭軍方槍決，事後連遺體也無法找到﹔涂世文哽咽指出，來到這裡百感交集，要向天上的父親說：「爸、我帶媳婦來看你了」。
前總統府資政彭明敏的父親、前高雄參議會議長彭清靠當時也是談判代表之一（被羈押、後釋放），彭明敏今天也受邀出席在軍區舉辦的追思會，親眼看看歷史現場。
高市府強調，希望以促進民主、和平的行動來面對歷史，打破被劃分的疆界，也很感謝高史博、國防部，能共同完成具時代意義的重大任務。
70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）
70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）
70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）
70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 越減越多！五都改制公務員5年增逾5千人
- 228事件70年了 蘇嘉全：轉型正義是為真正和解
- TPP還沒玩完 政院︰修法不喊卡
- 被告狀不爽？傳陳明文向小英面辭選對會召集人
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- （台中）周邊人行道禁菸 7校明起實施
- 《健康充電站》乳癌醫學講座
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Hundreds walk to mark 228 Incident
- 〈愛情隨堂考〉害羞情人攻略守則
- 【愛讀書】 《圖靈的毒蘋果》
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
- MLB》傷勢無礙已恢復訓練 朗神近期就能歸隊
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 最想和哪位台灣女星合作？休傑克曼喊「糟了」
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 等紅燈變違停 男打官司撤銷300元罰單
- 什麼是好市多必買？網友最想吃「它」
- 《小檔案》地下水庫
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Ma acknowledges Chiang’s role in 228
- 電線電纜地下化 竹市香山、南寮地區風災停電有解
- 頒錯獎烏龍怎麼發生的？信封負責人被抓包當時正在後台做這件事！
- 葉博文：柯對歷史認知不足
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖
- 「臨時停車」小法典
- 說謊？ 路易莎咖啡專屬的味全奶曝光
- 經典賽》台灣隊神戶移訓第2場練習賽 江少慶先發
- 正妹被銀行行員拍背影 怒告「拍我內褲」遭打臉
- 女兒成民宿之花 王仁甫大吃飛醋
- 蘇州驚現山寨版倫敦塔橋
- 15球解決紅襪3人 胡智為拿中繼點
- 筌聖老家食品涉軟禁移工 民眾發起抵制
- 女星新婚扮不倫女 自爆「超怕爸媽不開心」
- 奧斯卡得獎熱片 在台灣命運竟是...
- 織羅部落家鄉味 民眾體驗葛鬱金
- 「旁人無權置喙」 王心凌4年情斷嚴明立場
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 媒體對川普太壞？ 民調：51％美國民眾認同
- 新增4鴨場染禽 高屏再現H5N8舊病毒
- 落蒂 詩二首
- 學者︰蔣介石派精銳師屠殺 228最大元凶
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
標題：高雄紀念228 受難家屬重返軍方鎮壓起始地
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email