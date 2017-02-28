高雄紀念228 受難家屬重返軍方鎮壓起始地

228事件70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。行政院長林全專程來高雄傾聽這段悲傷的過去。（記者張忠義攝）

2017-02-28 13:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。

高雄市政府今上午依慣例先在228和平紀念公園悼念，再陪同受難家屬一起前往壽山軍區，向所有爭取民主、人權的先行者致敬，這也是228受難者與家屬首次回到歷史現場。

高市歷史博物館說明，壽山軍區（南部地區後備指揮部）70年前是高雄要塞司令部，228事件發生時，地方政府、議會與民間團體曾組團上山，尋求與軍方理性、和平溝通，不料卻遭設計，談判團7位代表有3人被押，4人遭槍決，軍方隨後派兵下山鎮壓，造成許多無辜百姓死傷。

經過70年，高市府首次進入軍區，在當時的談判現場舉辦紀念儀式，彰顯蔡政府團隊對228事件的真相還原、轉型正義的正面態度﹔行政院長林全更打破往昔在台北參與紀念的傳統，選擇來高雄傾聽這段悲傷的過去。

70年前的談判現場是建於日治時期的兩層樓建物，目前為軍方用於接待貴賓，除外牆重漆、屋頂修繕過，建物保存大致良好，因位於軍區內，從未對外開放，外人也鮮少知道這處跟228淵源很深的場域。

高市228關懷協會理事長涂世文的父親、前高雄日產清查室主任涂光明，70年前就是代表地方上壽山與軍方溝通時遭軍方槍決，事後連遺體也無法找到﹔涂世文哽咽指出，來到這裡百感交集，要向天上的父親說：「爸、我帶媳婦來看你了」。

前總統府資政彭明敏的父親、前高雄參議會議長彭清靠當時也是談判代表之一（被羈押、後釋放），彭明敏今天也受邀出席在軍區舉辦的追思會，親眼看看歷史現場。

高市府強調，希望以促進民主、和平的行動來面對歷史，打破被劃分的疆界，也很感謝高史博、國防部，能共同完成具時代意義的重大任務。

70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）

70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）

70年前的228事件中，高雄是全台第一個遭軍隊鎮壓的城市，70年後，高雄市政府首次引領受難者家屬回到壽山上的軍區「歷史現場」，追思、感念為台灣民主犧牲受難的前輩們。（記者張忠義攝）