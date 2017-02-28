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桃市府大廳蔣介石銅像 鄭文燦：整體整修時移除

2017-02-28  12:31

［記者鄭淑婷／桃園報導］拆除蔣介石銅像聲浪持續延燒，桃園市政府1樓大廳矗立有蔣介石銅像，對於是否要移除，市長鄭文燦表強調，市政府本身不該有政治圖騰，會在市府1樓整體整修時移除到慈湖雕塑公園，但在整修前不針對單一銅像做處理。

鄭文燦表示，大溪慈湖是許多觀光客喜愛去的景點，慈湖、頭寮陵寢等兩蔣園區屬國防部管理，這部分由國防部來決定，而慈湖遊客中心、雕塑公園、後慈湖屬市府管理，原則上會把此處管理好。

鄭文燦表示，至於桃園市有許多眷村、榮家，裡頭的銅像具有歷史意義及當地居民情感，這部分則尊重居民意願。

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  • 桃園市政府1樓大廳蔣介石銅像去留，市長鄭文燦表示，整體規劃整修時再移除，整修前不針對單一銅像做處理。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府1樓大廳蔣介石銅像去留，市長鄭文燦表示，整體規劃整修時再移除，整修前不針對單一銅像做處理。（記者鄭淑婷攝）

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