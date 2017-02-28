宜縣用「一半」追思228 盼找回全部的正義

2017-02-28 12:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府於228和平紀念日，舉辦106年228追思活動，以「一半」為主題，請來台語金曲歌王謝銘佑獻唱，舞蹈家游子青、簡瑞萍、簡華葆等人也以228受難家屬的故事為意象，跳出動人舞蹈，活動在代理縣長吳澤成向受難者家屬獻花後結束，期盼為失去另一半的受難家屬，找回全部的正義。

今年宜蘭縣228追思紀念會，立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及員山鄉長江永和等人都有出席，縣府邀請藝術家溫曉梅為活動設計裝置藝術，以「一半」為主題，強調追求正義不能打折，只做一半不叫改革，活動在謝銘佑的歌聲中展開，他唱著自己作詞作曲的歌曲「伴」，傳達出受難家屬對另一半的思念之情。

接著在吳澤成致詞後，舞蹈家游子青、簡瑞萍及簡華葆等人，陸續登場起舞，藝人吳彭奉投入情感，朗誦「一半」、「阿爸的手錶」等詩，宜蘭縣竹林國小合唱團最後也獻唱「紅蜻蜓」及「永遠的故鄉」2首歌曲，活動尾聲，吳澤成一一向與會的受難家屬獻花致哀，他致詞時表示，228對政治及社會的影響非常大，每一個犧牲者，都代表著每個美滿家庭的破碎。

吳澤成說，70年來228事件始終是受難者家屬的劇痛與陰影，相信犧牲者生命雖然消失，但精神卻不朽，因此縣政府去年依照前宜蘭縣228受難者家屬關懷協會理事長呂崧海的建議，在舊蘭陽大橋橋頭、蘇澳白米橋頭、蘇花公路眺望亭、國立陽明大學附設醫院、頭城慶元宮及宜蘭運動公園等地，設置簡易的228紀念碑，表示對受難者的追思。

吳澤成表示，前人的犧牲是無奈，活著的人要記取歷史的教訓，過去的淚水充滿怨恨，今天則要以淚水開啟寬容與諒解的未來，今年是台灣推動轉型正義最重要的一年，過程中必然會遭遇到不少舊思維的質疑與對抗，但追求正義的決心，不容遲疑與妥協，追思活動以「一半」為主題，除了表達社會該還給受難家屬全部的正義， 也希望未來所有人能一同生活在百分百的和平中。

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