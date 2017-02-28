陳儀228事件後全台廣播 宣稱戒嚴是要保護民眾
2017-02-28 12:16
〔即時新聞／綜合報導〕在1947年的228事件爆發後，時任台灣行政長官兼警備總司令的陳儀，向全台民眾廣播，宣稱戒嚴完全是為了「保護你們」，這段廣播曾在侯孝賢導演的知名電影《悲情城市》重現，現在「沃草 Watchout」臉書粉絲頁再度放上陳儀的廣播，引起網友廣大的討論。
陳儀當時在廣播中說，「台灣同胞，昨天我宣布臨時戒嚴，我此刻以十二萬分的誠意，告訴最多數的善良百姓，我之所以宣布戒嚴，完全是為了保護你們，你們千萬不要聽信奸人的謠言，有點疑惑、有點恐慌，對於守法的百姓絕不稍加傷害，你們千萬放心。」
但此後的歷史走向顯然並非如此，這段陳儀廣播在PTT上吸引了許多鄉民熱議，有人感嘆當時許多人應該是還搞不清楚狀況，就被政府軍隊槍斃掉了，也有人直呼到現在很多人可能還不知道這件事，希望越來越多還原歷史真相的資料能夠繼續曝光。
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