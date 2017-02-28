228事件70年了 蘇嘉全：轉型正義是為真正和解

2017-02-28 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕228事件今屆滿70週年，立法院長蘇嘉全於臉書粉專撰文指出，這段黑暗歷史，不但不能遺忘，還要讓真相大白，立院持續努力推動轉型正義，最終目的為讓社會達到真正的和解，

蘇嘉全在文中提到，228事件不僅是無法彌補的悲劇，也是台灣人心中永遠的痛。今適逢70週年，他呼籲，「面對這段黑暗的歷史，我們不但不能遺忘，更要讓真相大白」。

蘇嘉全說，「有真相才能夠和解，有正義才會帶來團結」，立院持續努力推動轉型正義，包括將國家檔案法、促轉條例等項目，列入本會期優先法案，不僅讓社會能達到真正和解，也使這塊土地上的居民能團結合作、一起打拚。

蘇嘉全臉書粉專全文：