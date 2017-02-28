中正紀念堂轉型草案 鄭麗君：下會期前送立院

2017-02-28 11:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對中正紀念堂轉型議題，文化部長鄭麗君今天上午出席「228事件暨林家祖孫受難追思紀念會」時表示，希望在社會討論、凝聚共識後，由文化部提出《中正紀念堂管理處組織法》的修正草案，預計下會期前送進立法院，盼國會各政黨透過對話、完成修法。她也強調「轉型正義不是去蔣化，而是去威權化」。

「228事件暨林家祖孫受難追思紀念會」每年2月28日在義光教會舉辦，1980年2月28日約中午時，林義雄的母親林游阿妹、長女林奐均、雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在自宅（現為義光教會）遭人砍殺，只有林奐均存活。後在多位台灣基督長老教會教友支持，及英、加、德、日、美等國教會募捐下，1982年4月11日復活節，在林家血宅成立了義光教會。林義雄今天被問到，執政後的一些相關轉型正義作為是否符合期待時，只回應，「以後再說」，隨即上車離去。

文化部27日宣布，中正紀念堂將在2月28日閉館一天，且在轉型修法完成之前，未來的每年2月28日都將循此模式辦理。鄭麗君今天受訪時重申，期待各界以同理心來追思台灣受難前輩，以及這段傷痛歷史，因此為了尊重228紀念活動、避免不必要衝突而模糊焦點，決定中正紀念堂閉館一天。

鄭麗君說，中正紀念堂是威權時代為了紀念威權統治者所建立的，在民主時代，中正紀念堂始終是個具有爭議的空間，因此希望在政府與民間共同推動轉型正義過程中，能對中正紀念堂的轉型做討論，如此才能化解爭議、邁向和解。

對於政委張景森提議，中正紀念堂可轉型為立法院，鄭麗君則回應，很多人的建議其實背後都有一個共識，就是民主時代的中正紀念堂應該轉型，但為何轉型？如何轉型？轉型後的用途？城市規劃等，都需要社會各界來討論。她說，文化部之後會儘快規劃系列的討論活動，凝聚共識，並在立法院下會期開議前，提出修法草案。

至於草案討論過程是否包含去除銅像、改變名稱等？鄭麗君說，目前有「中正紀念堂管理處組織法」，法中明定要紀念領袖，但在民主時代，透過法律明定緬懷領袖，是值得檢討的，畢竟在轉型正義過程中，應該要回歸民主社會常態，所以才要提出修法，未來包括銅像、轉型後該做什麼，都會透過行政措施與草案修法提出完整做法。