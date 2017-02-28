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台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查 228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）
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乞丐趕廟公？統促黨稱「不認自己是中國人就離開台灣」

2017-02-28  11:58

〔即時新聞／綜合報導〕今日是228事件70週年紀念日，全台各地皆有一系列紀念活動，但也有因立場不同引發衝突的場合。中國統一促進黨在今日進駐中正紀念堂「擁護蔣介石」，認為228犧牲者都是「中共烈士」，更直言「不承認自己是中國人就離開台灣」。

綜合媒體報導，雖然文化部已宣布，為避免社會對立，往後中正紀念堂將在228當日閉館一天，但今日仍有統促黨人士來到中正紀念堂抗議，他們強調，若以憲法來看，台灣為「中華民國台灣地區」，「不承認自己是中國人就離開台灣，太平洋沒加蓋。」

統促黨還說，在228死掉的都是「中共烈士」，痛批民進黨不斷消費這些人。此外，他們還在現場反對婚姻平權，認為若通過修法，同志就能在街上裸體、奇裝異服亂走。

上述的言論引發網友的批評，紛紛留言表示，「不承認自己是台灣人，可離開台灣，回歸故鄉」、「反串？」、「乞丐趕廟公」、「一邊捧中共，一邊認同蔣介石。這是哪裡出問題？」

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  • 統促黨今日前往中正紀念堂護蔣，直言「不承認自己是中國人就離開台灣。」圖為統促黨示意圖。（資料照，記者鄭淑婷攝）

    統促黨今日前往中正紀念堂護蔣，直言「不承認自己是中國人就離開台灣。」圖為統促黨示意圖。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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