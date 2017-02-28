追思228 賴清德：立足台灣建立和平公義的新國家

台南市長賴清德率民眾獻花。（記者洪瑞琴攝）

2017-02-28 10:55

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今日台南各界紀念228事件70週年和平追思會，市長賴清德呼籲轉型正義的下一步，就是讓真相水落石出，公布加害者，並且寫入教科書，讓當事人和家屬可以得到安慰，求得他們的原諒，也讓社會可以進行和解，同時，更重要的是，避免228事件再度發生。

賴清德引用哲學家黑格爾名言「人類從歷史得到教訓是，人類沒有從歷史得到教訓嗎？」並表示228大屠殺已70週年了，我們真的沒有從歷史得到教訓嗎？當年台灣人滿懷期待心目中的「祖國」却迎來一場腥風血雨，今天我們記取歷史教訓，不必再期待外在的「祖國」，不讓悲劇重演，我們要立足台灣，不分彼此，建設和平公義的新國家。

賴清德並表示，228大屠殺是台灣的國殤，學界已指出這事件關鍵是蔣介石，他不僅造成大屠殺，也是後來白色恐怖政治源頭，威權獨裁者歷史定位已昭然若揭。