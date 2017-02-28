228死亡人數成謎！黃世宜：活著的人更痛苦....
今為228和平紀念日，許多民眾及知名人士為受難者獻上哀悼之意。（資料照，記者洪瑞琴攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今天是228和平紀念日，在瑞士教華語的教師黃世宜在臉書上PO出感性的哀悼文指出，「我所讀過的二二八資料，印象最深的，不是死者的人數，而是活人的恐懼，那並不止於一九四七年，而是延續到今天。」、「活著的人，往往比死去的人更痛苦」。
黃世宜在臉書PO文表示：
「吳濁流曾經寫過，他說他有一陣子，怕寫的稿子被發現，把草稿藏在自己家的米缸裡。然後，他的小說，寫到二二八，就沒有勇氣再繼續寫下去了。他活下來了，但心也死了。就這樣，台灣人曾經火熱的心，因為恐懼，靜靜埋在一九四七年以後的米缸裡。看看台灣文學史、美學史、哲學史，在二二八事件以後，就像一個巨大的地震陷落，從此走上了一個缺乏自信的斷層。
有些人會說，二二八不過是一個歷史事件，只不過是一個政治事件，但活人的恐懼，這一些我們所看不到的影響，卻透過了一代一代的耳語教訓，滲透到各種文化層面，直到今天。為什麼薪資福利制度保障不需要大腦創意的公務人員？為什麼整個社會勞工制度尊卑分明言必稱努力和諧？為什麼教育內容傾向填鴨制式不斷考試？為什麼我們被畫在大大小小的圈子裡不能走出去？
我們被教育『政治是危險的』、『政治歸政治，經濟歸經濟，先拼經濟再說』這樣的集體政治恐懼，難道不是從當年的米缸這樣一代一代傳下來，深入人心的嗎？
歐洲的銅像，紀念的是那些曾經帶給人美好情感的音樂家，文學家，哲學家，是那一些讓我們心裡感到安慰，溫暖，自由，釋放的藝術家。可是，我們紀念了什麼？我們崇拜的是一個帶給我們太多恐懼的人。而這一個恐怖的故事，還並沒有結束。
死的人有多少我不知道。但是我知道，活著的人還並不自由。」
黃世宜在PO文中表示，寫這一篇文章「是希望大家別忘了內心的恐懼與缺乏自信。這一些恐懼和缺乏自信很難用數據衡量，但我們都很清楚它們就在那裡」。並且表示：「家裡長輩，包括我們自己，其實也是二二八受害者。活著的人，往往比死去的人更痛苦。」
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 越減越多！五都改制公務員5年增逾5千人
- 起底時力美女發言人... 原來是他讓她從政
- 悼228失蹤父親 日男返基隆和平島追思
- 台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 陣亡軍人父親拒見川普 要求調查愚蠢任務
- 社論》祖國就在當下站立之地
- 冷面殺手自學 變身直播達人
- 什麼是好市多必買？網友最想吃「它」
- 吃定中風婦 復健師盜領近百萬存款
- 〈有話職說〉三個小改變，開會不討厭
- 騎車送飲料撞傷人 業務過失判3月
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打（影音）
- 曾俊華獲提名 林鄭月娥遭抗議
- 上班一族2月徵文─一例一休好或壞
- 有斑不易長痘痘？ 這是錯誤的觀念！
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉司法界是不是屎？
- MLB》生涯第11次膝部手術 漢米爾頓得休二至三個月
- 三重同仁宮160歲 石雕土地公同慶生
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 〈徵文啟事〉孩子搗蛋事蹟
- 輔大蔣介石銅像拐杖遭鋸斷 警方帶走4人
- 《奧斯卡》32歲達米恩 史上最年輕奧斯卡導演
- 一氧化碳中毒 台中一天六人
- （台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰
- 留住歷史記憶 尋找美軍美僑
- NBA》柯瑞三分球11投皆墨追平難堪紀錄 勇士照贏76人
- 不甘被撞自抓傷亂報案 瞎男吃上誣告罪
- 大南天福德祠逾2.7萬斤龜王 螺絲廠老闆迎回
- 氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖
- 為農地工廠解套？經濟部新開發補助案惹議
- 鎖兒子手機遊戲 這名爸爸反而損失816萬元...
- 人肉運毒 為25萬恐判無期
- 徹查幕僚手機揪內鬼 白宮下令保密又破功
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 近距拍鳥被批沒品 提告不起訴
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 曬完美背屁股蛋 茵茵緊身裙裝裹D-BODY
- 虎咬死人動物園又出事 黑熊趴車伸爪進窗
- 「大肆慶祝228」挨轟！ 必勝客回應了...
- 眼線筆恐傷眼 資生堂自動下架逾25萬支
- 台日對抗賽》陽耀勳「第1棒」 要打給老朋友看
標題：228死亡人數成謎！黃世宜：活著的人更痛苦....
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email