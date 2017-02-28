Uber在台灣受挫 彭博：美國國務院已介入

2017-02-28 10:41

【駐美特派員曹郁芬／華府二十七日報導】優步（Uber）在台灣發展受挫，彭博新聞社專欄作家雷克日前在文章中透露美國務院曾介入，並提醒台灣總統蔡英文，美國現在有一個威脅要報復為保護國內工業而懲罰美國企業的總統。如果要付上和台灣最重要盟邦進行貿易戰的代價，台灣的計程車業還值得保護?

這篇專欄指出，蔡英文想發展亞洲矽谷，對在台灣的美國網路公司應是個好時機，川普總統威脅要跟台灣對手中國進行貿易戰，看來大家是在同一陣線。他引用優步亞洲區公共政策主任卡薩伯吉的話說，優步被台灣政府罰款八百萬美元，直到台灣政府給予其它選擇之前，優步只好暫停服務。

雷克在文章中表示，目前優步沒有其它選擇，從優步的角度來看，台灣的計程車工業對於台北的政府影響力很大。優步在台灣已經營運了三年，去年八月開始變成目標，先是政府威脅取消優步的執照，今年元月立法院又通過強制優步罰款的新法律。卡薩布吉說，台灣保守的官僚沒有更新法律的意願，「計程車工業贏了。」

雷克說，台灣政府宣稱多數國家都要管制公共運輸事業，因為這涉及消費者權益和基本的公共安全。卡薩布吉告訴雷克，美國國務院已介入催促台灣政府重新考慮立法院通過的新法，但迄今毫無改變。

雷克表示，台灣是美國在亞太地區最密切的友邦之一。美國不但是台灣主要軍事備供應國，川普還在政府移交期間打破美國長久以來的一個中國政策和蔡英文通話。

美國企業研究所研究員史劍道說，在所有國家中，不會料到台灣會針對美國公司，如果一個美國的朋友都可以這麼做，為什麼其它與美國關係更不友善的國家不會如此？

雷克說，優步在台灣的例子提醒大家保護主義是雙向的。川普已威脅要對境外公司生產並進口到美國的產品課關稅，台灣的反優步反律強化了川普的論述，那就是美國的貿易夥伴對美國採取不公平貿易。雷克引述一位台北駐美代表處的官員的話說，台灣不擔心報復，台北的目標是確保公司都能遵守當地法律。

雷克認為，這個論點是保護台灣計程車工業的障眼法。美國網路協會的總裁兼執行長貝克曼本月稍早已警告蔡英文，對優步的罰款不但對台灣的矽谷計劃有寒蟬效應，也可能對美國在台灣的投資造成更廣泛的負面影響。