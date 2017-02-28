執政太操？ 黃重諺：小英總統多了幾根白髮

2017-02-28 10:33

〔記者李欣芳／台北報導〕總統蔡英文自去年520上任後，執政已逾9個月，公務繁忙，總統府發言人黃重諺今天上午接受「蔻蔻早餐」廣播節目專訪時，被詢及蔡英文與9個月前有何不同時透露，總統多了幾根白頭髮。

蔡英文以前擔任民進黨主席期間，由於不具總統身分，可以自由移動，當了總統後，一旦移動時，隨扈也要跟著移動，黃重諺表示，這與尚未擔任總統時有些不一樣，總統以前與幕僚開會，可以起身走動煮咖啡，但當了總統以後與幕僚開會，一旦起身移動，隨扈也跟著動，蔡英文因此乾脆說「那我就不要移動好了！」，一開始，是有些不習慣，但現在總統已習慣了。

對於蔡英文本月18日接見婚姻平權團體，據同志廣播的「真情酷兒」主持人Vincent說，蔡英文在會談中曾對他說，「你這一生不一定等得到同志婚姻」！Huang Vincent並在臉書嗆聲說「開戰吧！」，不過，總統府事後發布新聞稿澄清，總統並沒有這樣說。

黃重諺今天上午被詢及此事，他表示，總統府當天發布新聞稿澄清，公布總統接見挺同團體的對話，幾個幕僚當晚其實並不好睡，因為發言人系統要維持真實與公平性，當事人雖急切，但並不是惡意的，幾個幕僚在半夜2、3點還在聯繫，擔心不要造成當事人的傷害。

黃重諺說，總統當天也打了2通電話給他，很擔心公布對話會不會讓當事人很傷心、挫折。