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台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查 228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）
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228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）

2017-02-28  13:00

〔即時新聞／綜合報導〕今日適逢228事件70週年，總統蔡英文預定下午前往台北228公園，出席「228中樞紀念儀式」並發表重要談話，自由電子報將在首頁全程實況直播。

「228中樞紀念儀式」將於今日下午2點展開，除了蔡英文外，行政院長林全與台北市長柯文哲等人也會出席。

蔡英文在過程中將發表落實轉型正義的重要談話，並宣布自3月1日起，啟動「國家轉型正義調查報告」。此外，蔡英文屆時將頒發「回復名譽證書」給3位228受難者本人，日本中央大學校長也會以日文宣讀唁詞，以紀念當時近20位受難校友。

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  • 總統蔡英文將在下午出席「228中樞紀念儀式」。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文將在下午出席「228中樞紀念儀式」。（記者方賓照攝）

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